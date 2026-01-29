Яка допомога по безробіттю у 2026 році?
Зокрема зросла допомога по безробіттю в Україні, про що повідомили на Урядовому порталі.
Читайте також Ви могли цього не знати: як зараз рахують виплати родинам загиблих військових
Максимальна сума виплат допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8 647 гривень. Відповідно у 2025 році він становив 8 000 гривень.
Зверніть увагу! Розмір грошової підтримки залежить від страхового стажу та заробітної плати на останньому місці роботи.
Зокрема мінімальна тепер – 3 900 гривень. Торік вона становила 3 600 гривень.
Але на ці виплати можуть розраховувати не всі, а люди, що відповідають певним критеріям:
- ті, хто за останній рік мав менш як 7 місяців страхового стажу;
- люди, які працювали понад 7 місяців, але неповний робочий день або якщо дані про їхню зарплату поки неможливо розрахувати;
- внутрішньо переміщені особи, які не мають документів про підтвердження страхового стажу.
Крім того, виплата для окремих категорій збільшилась з 1 500 до 1 650 гривень:
- для молоді, яка шукає перше робоче місце;
- тим, хто був звільнений з останньої роботи за порушення дисципліни (наприклад, за прогул).
Водночас розмір допомоги по безробіттю для людей, з урахуванням страхового стажу, формується із двох складових – середньої заробітної плати та страхового стажу. Про це нагадали у Державній службі зайнятості.
Суми вираховуються наступним чином:
- до 3 років – 50%;
- від 3 до 6 років – 55%
- від 6 до 12 років – 60%;
- від 12 до 18 років – 65%;
- від 18 до 24 років – 70%;
- від 24 до 30 років – 75%;
- понад 30 років – 80%.
Допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.
Зверніть увагу! У період дії воєнного стану термін виплат допомоги по безробіттю не перевищує 90 календарних днів. Але для осіб передпенсійного віку – до 360 днів.
Що відомо про зарплати в Україні?
Середня зарплата в Україні у 2025 році зросла на 8%, якщо порівнювати її з 2024 роком. Торік середня заробітна плата становила 20 787 гривень. Але високий відсоток заробітних плат залишається в тіні.
Водночас у 2026 році зростуть зарплати. Мова йде про працівників бюджетної сфери в Україні зростуть. Тарифна ставка працівника першого розряду піднята до 3 470 гривень. Мінімальні оклади будуть підвищуватися коштом надбавок, доплат та премій.