Яка допомога по безробіттю у 2026 році?

Зокрема зросла допомога по безробіттю в Україні, про що повідомили на Урядовому порталі.

Максимальна сума виплат допомоги по безробіттю у 2026 році становить 8 647 гривень. Відповідно у 2025 році він становив 8 000 гривень.

Зверніть увагу! Розмір грошової підтримки залежить від страхового стажу та заробітної плати на останньому місці роботи.

Зокрема мінімальна тепер – 3 900 гривень. Торік вона становила 3 600 гривень.

Але на ці виплати можуть розраховувати не всі, а люди, що відповідають певним критеріям:

ті, хто за останній рік мав менш як 7 місяців страхового стажу;

люди, які працювали понад 7 місяців, але неповний робочий день або якщо дані про їхню зарплату поки неможливо розрахувати;

внутрішньо переміщені особи, які не мають документів про підтвердження страхового стажу.

Крім того, виплата для окремих категорій збільшилась з 1 500 до 1 650 гривень:

для молоді, яка шукає перше робоче місце; тим, хто був звільнений з останньої роботи за порушення дисципліни (наприклад, за прогул).

Водночас розмір допомоги по безробіттю для людей, з урахуванням страхового стажу, формується із двох складових – середньої заробітної плати та страхового стажу. Про це нагадали у Державній службі зайнятості.

Суми вираховуються наступним чином:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

Зверніть увагу! У період дії воєнного стану термін виплат допомоги по безробіттю не перевищує 90 календарних днів. Але для осіб передпенсійного віку – до 360 днів.

Що відомо про зарплати в Україні?