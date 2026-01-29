Какое пособие по безработице в 2026 году?
В частности выросла помощь по безработице в Украине, о чем сообщили на Правительственном портале.
Максимальная сумма выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен. Соответственно в 2025 году он составлял 8 000 гривен.
Обратите внимание! Размер денежной поддержки зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.
В частности минимальная теперь – 3 900 гривен. В прошлом году она составляла 3 600 гривен.
Но на эти выплаты могут рассчитывать не все, а люди, отвечающие определенным критериям:
- те, кто за последний год имел менее 7 месяцев страхового стажа;
- люди, которые работали более 7 месяцев, но неполный рабочий день или если данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;
- внутренне перемещенные лица, которые не имеют документов о подтверждении страхового стажа.
Кроме того, выплата для отдельных категорий увеличилась с 1 500 до 1 650 гривен:
- для молодежи, которая ищет первое рабочее место;
- тем, кто был уволен с последней работы за нарушение дисциплины (например, за прогул).
В то же время размер пособия по безработице для людей, с учетом страхового стажа, формируется из двух составляющих – средней заработной платы и страхового стажа. Об этом напомнили в Государственной службе занятости.
Суммы высчитываются следующим образом:
- до 3 лет – 50%;
- от 3 до 6 лет – 55%
- от 6 до 12 лет – 60%;
- от 12 до 18 лет – 65%;
- от 18 до 24 лет – 70%;
- от 24 до 30 лет – 75%;
- свыше 30 лет – 80%.
Пособие по безработице назначается с первого дня после предоставления статуса безработного.
Обратите внимание! В период действия военного положения срок выплат пособия по безработице не превышает 90 календарных дней. Но для лиц предпенсионного возраста – до 360 дней.
Что известно о зарплатах в Украине?
- Средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла на 8%, если сравнивать ее с 2024 годом. В прошлом году средняя заработная плата составляла 20 787 гривен. Но высокий процент заработных плат остается в тени.
- В то же время в 2026 году вырастут зарплаты. Речь идет о работниках бюджетной сферы в Украине вырастут. Тарифная ставка работника первого разряда поднята до 3 470 гривен. Минимальные оклады будут повышаться за счет надбавок, доплат и премий.