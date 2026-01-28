Какой сейчас считают срок для выплат семьям погибших военных?

Она должна быть указана в свидетельстве о смерти лица, о чем рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Читайте также Украинцы могут получить почти 11 тысяч гривен: кто имеет право подать заявку

Например, если военнослужащий погиб 1 сентября 2025 года, а запись о смерти сделали 1 января 2026 года, то отсчет начнется именно с 1 января. Правило было введено постановлением Кабинета Министров Украины № 631.

Однако так было не всегда. Ранее днем возникновения права на получение помощи была дата смерти, которая указана в свидетельстве.

Дарья Тарасенко Адвокат Если смерть констатирована сразу должным образом, то сомнений нет, какой является дата смерти. Но если военный пропал без вести, а впоследствии было найдено тело или установлен факт смерти в судебном порядке, то датой смерти будет дата, указанная в акте служебного расследования, или в соответствующем приказе по личному составу части (вероятная дата фактической гибели).

Например, человек пропал без вести 10 марта 2022 года. А судом факт смерти установлен в январе 2026 года. Датой смерти будет 10 марта 2022 года – именно она будет указана и в свидетельстве о смерти.

С какого момента считать 3-летний срок, если дата смерти – до 4 июня 2025 года?

– пишет Дарья Тарасенко.

Верховный Суд отметил, что назначение и выплата, в том числе и решение вопросов по исчислению ее размера, необходимо осуществлять в установленном законодательством порядке, действовавшем на день возникновения права на получение помощи. То есть по состоянию на дату, которая указана в свидетельстве о смерти.

Закон обратного действия во времени не имеет. Поэтому то к случаям смерти до 4 июня 2025 года следует применять редакцию Постановления №168, действовавшую в то время. Согласно которой "правильным днем" была дата смерти, указанная в свидетельстве о смерти.

Поэтому, если дата гибели военного после 4 июня 2025 года, то трехлетний срок следует считать с даты внесения актовой записи о смерти. Но если дата смерти военного до 4 июня 2025 года, то трехлетний срок считаем с даты фактической смерти, указанной в свидетельстве о смерти.

Обратите внимание! Именно поэтому родственники тех военных, которые считаются пропавшими без вести с 2022 – 2023 года, рискуют потерять выплаты, если не установят факт смерти в судебном порядке.

Напомним, что военные могут при жизни определить, кто именно и в каких долях получит эти средства. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Украины.

Для этого им нужно составить личное распоряжение,

– объяснили в ведомстве.

Личное распоряжение – это письменный документ, который определяет лиц, которым должна быть выплачена единовременная денежная помощь, и содержит информацию о долях каждого лица в процентах.

Обратите внимание! В личном распоряжении можно указать любого – независимо от родственных или иных связей.

Что еще следует знать о выплатах?