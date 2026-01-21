Какие льготы гарантирует статус УБД в 2026 году?
В 2026 году статус участника боевых действий остается не символическим, а юридически наполненным инструментом социальной защиты. Он дает право на комплекс государственных гарантий, отмечает Министерство по делам ветеранов.
В частности, участники боевых действий имеют расширенные гарантии в сфере здравоохранения. Государство обеспечивает их бесплатными лекарственными средствами и медицинскими изделиями по назначению врача, в частности иммунобиологическими препаратами.
Справочно: Также сохраняется право на бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных материалов.
Кроме этого, УБД могут и в дальнейшем обслуживаться в учреждениях здравоохранения, к которым были прикреплены ранее, пользуются правом первоочередного приема и госпитализации, а также проходят плановые медицинские осмотры без оплаты.
Обратите внимание! В 2026 году также предусмотрено предоставление санаторно-курортных путевок или компенсацию расходов на самостоятельное оздоровление в пределах порядка, утвержденного правительством.
Вместе с этим для УБД сохраняют в этом году право на бесплатный проезд городским общественным транспортом при наличии удостоверения установленного образца. Также предусмотрен бесплатный проезд:
- железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;
- автобусами на пригородных, междугородных и межобластных маршрутах;
- а также транспортом общего пользования в сельской местности.
Есть ли льготы на жилье и коммунальные услуги для УБД?
Статус УБД позволяет существенно сократить расходы на содержание жилья. Действует 75% скидка оплату жилой площади в пределах социальных нормативов. Он составляет 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.
Такая же льгота распространяется на:
оплату газа, электроэнергии, других коммунальных услуг и приобретение топлива для бытовых нужд, в частности в домах без централизованного отопления.
К тому же для семей участников боевых действий, в составе которых есть нетрудоспособные лица, норма площади, на которую начисляется льгота на отопление, увеличивается вдвое.
Какая есть финансовая поддержка УБД?
Статус участника боевых действий предусматривает также и денежные гарантии. Пенсии и государственная социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это является дополнительным механизмом поддержки базового уровня доходов.
Кроме регулярных выплат, ветераны ежегодно получают разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Такая выплата имеет целью не только финансовую поддержку, но и официальное признание вклада участников боевых действий в защиту государства.