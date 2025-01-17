Спосіб перший: документи подає командир

Один зі способів отримати УБД – коли командир військової частини або керівник установи, де проходить службу військовий, подає документи на розгляд відповідної комісії, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Турбота про військовослужбовця".

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Далі документи має розглянути комісія:

Документи реєструють у спеціальній книзі.

Рішення ухвалюють протягом місяця та передають командиру.

Посвідчення УБД передають до військової частини.

Після цього командир організовує особисту видачу посвідчень військовослужбовцям та повідомляє про це комісію.

Спосіб другий: документи подає військовослужбовець

Військовослужбовці або особи, звільнені з військової служби, можуть подати заяву одним із таких способів:

Особисто в паперовій або електронній формі:

Подайте заяву із зазначенням необхідних відомостей та копіями документів (за наявності), засвідченими вашим підписом.

Через Дію:

Підпишіть заяву за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" і надішліть її на електронну пошту zvernmou@post.mil.gov.ua.

Електронна пошта:

Надішліть заяву із накладеним електронним цифровим підписом на адресу zvernmou@post.mil.gov.ua.

Поштові відділення:

Відправте паперову заяву через національні поштові оператори на адресу відповідної Комісії органу військового управління (ОВУ), якому підпорядкована ваша військова частина.

Які документи потрібні:

Заява (бланк можна завантажити за посиланням). Дві фотокартки розміром 3×4 сантиметри (матовий папір, обличчя займає 65-70% фото). Згода на обробку персональних даних. Оригінали документів, які підтверджують виконання завдань.

Переконайтеся, що всі документи оформлені відповідно до вимог, перед відправкою на адресу комісії.

Важливо! Якщо ви не знаєте, до якого ОВУ належить ваша частина, надішліть заяву до виду (роду) військ або до Міністерства оборони України.

Спосіб третій: документи подає представник особи

У цьому випадку процедура подання документів така ж, як і при особистому зверненні. Уповноважений представник військовослужбовця може подати заяву на отримання статусу УБД у такі способи:

Особисто в паперовій або електронній формі;

Через Дію;

Електронною поштою;

Поштовим відділенням.

Якщо документи подає уповноважений представник військовослужбовця, до пакета документів обов’язково додаються:

Згода військовослужбовця на збір та обробку персональних даних – 1 примірник.

– 1 примірник. Довіреність, видана відповідно до законодавства – 1 примірник.

Важливо! Адреси комісій, необхідні документи та алгоритм подачі є в розділі "Посвідчення учасника бойових дій" Довідника військовослужбовця.

Спосіб четвертий: подати заяву через ТЦК та СП

Звільнені військовослужбовці можуть подати заяву з документами до територіального центру комплектування (ТЦК та СП) за місцем реєстрації чи перебування на військовому обліку.

Після подачі документів ТЦК перевіряє їх відповідність вимогам, за потреби запитує додаткову інформацію у військових частин або архівів. Потім заяву передають на розгляд комісії, яка ухвалює рішення протягом місяця.

Зауважте! Після позитивного рішення комісія передає посвідчення УБД до ТЦК, де його особисто видають заявнику.