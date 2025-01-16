Яка найвища пенсія в Україні

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що максимальний розмір пенсійних виплат не може становити більше, аніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто це не більше, аніж 23 610 гривень.

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Зауважте! В максимальну суму вже враховані надбавки, однак винятком є надбавка за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відомо, що такі найбільші пенсії в Україні отримують представники деяких професій, а це:

державні службовці,

народні депутати,

працівники місцевого самоврядування,

вчені.

Водночас за останніми даними ПФУ, середній розмір пенсії в Україні становить 5 852 гривні, а мінімальний розмір – 2 361 гривню.

Нагадуємо! Відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки максимальна пенсія не змінюватиметься впродовж декількох років, як і мінімальна.