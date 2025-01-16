Какая самая высокая пенсия в Украине

Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что максимальный размер пенсионных выплат не может составлять более, чем 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть это не более, чем 23 610 гривен.

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Обратите внимание! В максимальную сумму уже учтены надбавки, однако исключением является надбавка за особые заслуги перед Родиной.

Известно, что такие самые большие пенсии в Украине получают представители некоторых профессий, а это:

государственные служащие,

народные депутаты,

работники местного самоуправления,

ученые.

В то же время по последним данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине составляет 5 852 гривны, а минимальный размер – 2 361 гривну.

Напоминаем! В соответствии с Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы максимальная пенсия не будет меняться в течение нескольких лет, как и минимальная.