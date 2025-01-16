Куда ветераны и УБД могут потратить 1 500 гривен от государства

Средства направлены на оплату тренажерных залов, спортсекций и клубов, пишет 24 канал со ссылкой на Минцифру.

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Таким образом государство стремится помочь Защитникам и Защитницам Украины социально адаптироваться и физически восстанавливаться.

Обратите внимание! Потратить деньги следует в течение квартала, в котором получили помощь. Если деньги неиспользованные, то они вернутся на счет Минветеранов, а в следующем квартале человек получит 1 500 грн автоматически.

Как подать заявку на Ветеранский спорт

Получить средства можно следующим образом:

Зайдите в приложение и нажмите "Сервисы" и выберите "Ветеранский спорт". Откройте Дія.Карту или выберите среди доступных. Отправьте заявку на выплату.

Подавайте заявку до 20 числа каждого квартала - есть время до 20 января, чтобы оформить выплаты на ближайшие три месяца,

- говорится в сообщении.

Важно! По постановлению Минветеранов помощь гарантированно получат 100 000 ветеранов и ветеранок, которые первыми воспользуются сервисом в Дии.