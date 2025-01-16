Куди ветерани та УБД можуть витратити 1 500 гривень від держави

Кошти спрямовані на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів, пише 24 канал з посиланням на Мінцифру.

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Таким чином держава прагне допомогти Захисникам і Захисницям України соціально адаптуватися та фізично відновлюватися.

Зверніть увагу! Витратити гроші слід протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Якщо гроші невикористані, то вони повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу людина отримає 1 500 грн автоматично.

Як подати заявку на Ветеранський спорт

Отримати кошти можна таким чином:

Зайдіть у застосунок та натисніть "Сервіси" та виберіть "Ветеранський спорт". Відкрийте Дія.Картку або виберіть серед доступних. Надішліть заявку на виплату.

Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу — маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці,

— йдеться у дописі.

Важливо! За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у Дії.