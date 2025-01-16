Куди ветерани та УБД можуть витратити 1 500 гривень від держави
Кошти спрямовані на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів, пише 24 канал з посиланням на Мінцифру.
Читайте також Де можна розрахуватися "тисячею Зеленського"
Таким чином держава прагне допомогти Захисникам і Захисницям України соціально адаптуватися та фізично відновлюватися.
Зверніть увагу! Витратити гроші слід протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Якщо гроші невикористані, то вони повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу людина отримає 1 500 грн автоматично.
Як подати заявку на Ветеранський спорт
Отримати кошти можна таким чином:
- Зайдіть у застосунок та натисніть "Сервіси" та виберіть "Ветеранський спорт".
- Відкрийте Дія.Картку або виберіть серед доступних.
- Надішліть заявку на виплату.
Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу — маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці,
— йдеться у дописі.
Важливо! За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у Дії.