Способ первый: документы подает командир

Один из способов получить УБД – когда командир воинской части или руководитель учреждения, где проходит службу военный, подает документы на рассмотрение соответствующей комиссии, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Забота о военнослужащем".

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Далее документы должна рассмотреть комиссия:

Документы регистрируют в специальной книге.

Решение принимают в течение месяца и передают командиру.

Удостоверение УБД передают в воинскую часть.

После этого командир организует личную выдачу удостоверений военнослужащим и сообщает об этом комиссию.

Способ второй: документы подает военнослужащий

Военнослужащие или лица, уволенные с военной службы, могут подать заявление одним из следующих способов:

Лично в бумажной или электронной форме:

Подайте заявление с указанием необходимых сведений и копиями документов (при наличии), заверенными вашей подписью.

Через Дию:

Подпишите заявление с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" и отправьте его на электронную почту zvernmou@post.mil.gov.ua.

Электронная почта:

Отправьте заявление с наложенной электронной цифровой подписью на адрес zvernmou@post.mil.gov.ua.

Почтовые отделения:

Отправьте бумажное заявление через национальные почтовые операторы в адрес соответствующей Комиссии органа военного управления (ОВУ), которому подчинена ваша воинская часть.

Какие документы нужны:

Заявление (бланк можно скачать по ссылке). Две фотографии размером 3×4 сантиметра (матовая бумага, лицо занимает 65-70% фото). Согласие на обработку персональных данных. Оригиналы документов, которые подтверждают выполнение заданий.

Убедитесь, что все документы оформлены в соответствии с требованиями, перед отправкой в адрес комиссии.

Важно!!! Если вы не знаете, к какому ОВУ принадлежит ваша часть, отправьте заявление в вид (род) войск или в Министерство обороны Украины.

Способ третий: документы подает представитель лица

В этом случае процедура подачи документов такая же, как и при личном обращении. Уполномоченный представитель военнослужащего может подать заявление на получение статуса УБД следующими способами:

Лично в бумажной или электронной форме;

Через Дию;

По электронной почте;

Почтовым отделением.

Если документы подает уполномоченный представитель военнослужащего, к пакету документов обязательно прилагаются:

Согласие военнослужащего на сбор и обработку персональных данных – 1 экземпляр.

– 1 экземпляр. Доверенность, выдана в соответствии с законодательством – 1 экземпляр.

Важно! Адреса комиссий, необходимые документы и алгоритм подачи есть в разделе "Удостоверение участника боевых действий" Справочника военнослужащего.

Способ четвертый: подать заявление через ТЦК и СП

Уволенные военнослужащие могут подать заявление с документами в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту регистрации или пребывания на воинском учете.

После подачи документов ТЦК проверяет их соответствие требованиям, при необходимости запрашивает дополнительную информацию у воинских частей или архивов. Затем заявление передают на рассмотрение комиссии, которая принимает решение в течение месяца.

Обратите внимание! После положительного решения комиссия передает удостоверение УБД в ТЦК, где его лично выдают заявителю.