Що дає статус УБД в Україні?

Статус учасника бойових дій в Україні сьогодні напряму пов’язаний не лише із соціальним визнанням військовослужбовця, а й із доступом до великої системи державних пільг, компенсацій та доплат. Саме тому питання можливого анулювання УБД останніми роками набуло не лише юридичного, а й економічного значення.

Цікаво Скільки треба заробляти, щоб пенсія була 24 тисячі гривень

Для багатьох ветеранів саме ці пільги стають важливою частиною сімейного бюджету після повернення з фронту. Адже фактично посвідчення УБД відкриває доступ до десятків різних форм підтримки:

знижки на оплату житлово-комунальних послуг, пільговий проїзд, медичне забезпечення, податкові пільги, пріоритет у деяких державних програмах, додаткові пенсійні гарантії та спеціальні надбавки до виплат.

Відтак втрата статусу УБД автоматично означає і втрату частини фінансової підтримки від держави. Особливо це стосується пенсійних доплат та комунальних пільг, які напряму прив’язані до наявності посвідчення учасника бойових дій, зауважує Пенсійний фонд.

Через що можуть скасувати статус УБД?

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №203, статус можуть скасувати у разі виявлення неправдивих даних під час оформлення або якщо суд встановив факт тяжкого чи особливо тяжкого злочину під час виконання бойових завдань.

Зверніть увагу! На практиці це означає, що держава поступово посилює контроль не лише за самим статусом, а й за всією системою ветеранських виплат. Після початку повномасштабної війни кількість військових, які мають право на пільги, суттєво зросла, а разом із цим й навантаження на бюджет.

Через це система соціального забезпечення ветеранів дедалі більше переходить до моделі постійної перевірки та верифікації. Аналогічний підхід уже використовують у сфері пенсій, субсидій та виплат ВПО, де право на допомогу регулярно перевіряють через електронні реєстри та оновлення даних.

Як УБД не втратити пільги та виплати?

Окремо важливо, що частина пільг для УБД залежить не лише від самого статусу, а й від актуальності інформації у базах Пенсійний фонд України. Якщо змінюється місце проживання, склад сім’ї чи перелік комунальних послуг, ветеран повинен повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Фактично це означає, що навіть без анулювання статусу людина може зіткнутися із затримкою або припиненням окремих пільг через невчасне оновлення даних. Особливо це стосується комунальних знижок та окремих адресних доплат.

Як зараховується стаж УБД?