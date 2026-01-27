Чия трудова автоматично з'явиться в електронному форматі?

Про те, кому необхідно самостійно оцифрувати трудову книжку, розповідає Людмила Карпець, начальниця управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного Фонду України в Черкаській області в етері Українського радіо.

У Фонді зазначають, що більшість відповідної інформації про громадян надходить у Реєстр застрахованих осіб автоматично за звітністю Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Зокрема відомості з паперових трудових є в Реєстрі. Вони враховуються під час призначення пенсії, тому не потребують повторного внесення в базу даних.

Винятком є громадяни, які почали отримувати пенсію до 2021 року і продовжили працювати. Саме їм необхідно подати паперову трудову книжку для здійснення оцифрування.

Зверніть увагу! Оцифровувати паперовий варіант трудової треба лише тим людям, кому призначили пенсію до 2021 року та які надалі працювали.

Як і чому варто перевіряти особисту інформацію?

Пенсійний фонд України радить перестрахуватись і в ситуаціях технічних або людських помилок. Йдеться про точні назви організацій, дати та іншу важливу інформацію. Тому на електронному порталі Пенсійного фонду треба перевірити дані про себе й виявити можливі неточності.

Із неправильними даними в Реєстрі варто звернутись до ПФУ особисто, або через сервісні центри, через портал е-послуг.

Важливо! Розгляд звернення відбувається протягом одного місяця.

Що робити тим, чия трудова не оцифрована?

Передусім варто подати скан-копії паперової книжки. Це можна зробити в онлайн форматі, але обов'язково за наявності електронного підпису (КЕП) для підтвердження дій та авторизації.

Алгоритм дій, щоб подати інформацію через портал Пенсійного фонду:

авторизуватися на порталі ПФУ в особистому кабінеті через кваліфікований е-підпис (КЕП);

у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Відомості про трудові відносини";

внести дані та надати згоду на передачу/обробку персональних відомостей;

додати скан-копії документів та натиснути пункт "Підписати та відправити в ПФУ".

Інформація про результати розгляду заяви з'явиться в окремому розділі – "Мої звернення".

Зауважте! На оцифрування трудових за законом було 5 років. Термін спливає 10 червня 2026 року, тож варто заздалегідь перевірити інформацію та за потреби подати власні документи у ПФУ.

Для чого потрібен цифровий формат трудової?

Автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду – мета оцифрування трудових. Про це пише Дія. Безбар'єрність.

Зокрема запровадили такий формат і для того, щоб удосконалити облік трудової діяльності та зменшити паперовий документообіг. Водночас йдеться про менший ризик втрати чи пошкодження документів.

Що ще відомо про документи в ПФУ та чи можна стежити за ними самостійно?

Раніше повідомлялося, що громадяни можуть перевірити стан оцифрування трудової книжки на порталі Пенсійного фонду самостійно. Якщо ж там знайдуть помилки – мають звертатись до місцевих відділень ПФУ.

Також у ситуації коли місце роботи ліквідували, але потрібна довідка про стаж для перерахування пенсії, українці мають звертатись у Пенсійний фонд. Саме там зберігаються всі документи пов'язані з працевлаштуванням громадян.