Кому зарахують роки в університеті до стажу?

До стажу може увійти період навчання у виші до 2004 року, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Згідно з законодавством, зарахувати до стажу для виходу на пенсію можуть роки навчання на денній формі:

у закладах вищої та середньої освіти;

на курсах підвищення кваліфікації й перекваліфікації;

на курсах із підготовки кадрів.

Зауважте! Роки навчання в перелічених закладах і форматах зараховують виключно за період до кінця 2003 року. З 1 січня 2004 року набув чинності закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де ввели поняття страхового стажу й скасували цю норму.

Як можна зарахувати навчання як стаж для пенсії?

Вихід на пенсію в Україні можливий виключно за наявності достатньої кількості страхового стажу та досягнення визначеного віку. Для тих українців, хто був студентом до 2004 року, є можливість включити роки навчання до стажу.

Як пише "Суспільне Житомир", у разі відсутності записів про роки навчання до 2004 року в трудовій книжці, підтвердити їх можна іншими документами. Внести дані до реєстру застрахованих може страхувальник. Також зробити це можна самостійно через вебпортал електронних послуг ПФУ або при особистому зверненні до сервісного центру.

Які документи потрібні для внесення даних?

Аби роки навчання увійшли до страхового стажу, потрібно надати до ПФУ наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про реєстрацію;

трудова книжка;

свідоцтво про шлюб;

диплом (для пластикових потрібен також додаток);

військовий квиток (для чоловіків).

Зауважте! Якщо людина змінювала прізвище, потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію?

У 2026 році для оформлення пенсії потрібно мати наступну кількість стажу:

понад 33 роки стажу для виходу на пенсію у 60 років;

стажу для виходу на пенсію у 60 років; від 23 років для отримання пенсії у 63 роки;

для отримання пенсії у 63 роки; щонайменше 15 років стажу у 65 років.

Для виходу на пенсію у 2027 році потрібно мати щонайменше 34 роки стажу при досягненні віку 60 років і понад 24 роки стажу для оформлення пенсії у 63 роки.