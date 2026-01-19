Як отримати довідку про доходи для перерахунку пенсії?

Що робити, коли відомство, де працювала людина, було ліквідовано, пише 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

Чинне пенсійне законодавство наголошує, що є два основні варіанти визначення періодів зарплати для розрахунку. Перше – це розрахунок на основі зарплати з липня 2000 року по дату набуття права на пенсію, якщо не було подано заяву на відстрочку дати призначення пенсії.

У цьому разі інформація про доходи зберігається у персоніфікованому обліку Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Отримати інформацію можна у вигляді довідки ОК-5 в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Друге – це період зарплати за останні 60 місяців поспіль без врахування перерв у роботі до липня 2000 року і всі періоди зарплати з липня 2000 року по дату призначення пенсії. Змінити розмір пенсії можна тільки при уточненні періоду зарплати до липня 2000 року, якщо цей період вже було враховано при призначенні пенсії.

Якщо місце роботи було ліквідовано, то щоб отримати довідку про доходи, потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг з паспортом і трудовою книжкою.

Там вам нададуть типову заяву на отримання з архівів довідки про доходи за зазначені періоди,

– пояснили у виданні.

Важливо! У заяві потрібно вказати, за які конкретно періоди потрібно отримати помісячні дані про зарплату або довідку про відсутність таких даних в архіві.

Кому не перерахують пенсії у 2026 році?

Нагадаємо, що в Україні щорічно проводиться індексація пенсій. Цьогорічний перерахунок вже зазначений у державному бюджеті.

Однак двом категоріям пенсіонерів виплати все ж не перерахують:

Особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років – їхні виплати розраховані з урахуванням актуальних показників зарплати. Ті, хто отримує спеціальні пенсії.

Зауважте! Порядок підвищення виплат для останніх визначається окремими законами, а не загальною формулою індексації.

Для чого потрібна довідка про доходи?