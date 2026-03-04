Чому зафіксовано менше стажу ніж є насправді?

Якщо інформація про страховий стаж відсутня в електронному реєстрі, це не означає, що ці періоди втрачено, повідомляє ПФУ.

Потрібно розуміти, що періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року підтверджуються трудовою книжкою. Йдеться про документ, який було видано у встановленому порядку.

А стаж після 1 січня 2004 року визначається за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Річ у тім, що саме з цього моменту набрав чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Найчастіше, проблеми виникають, щодо періодів, коли стаж фіксувався у трудовій книжці. Якщо цей документ втрачено, або записи там неточні, періоди роботи можна підтвердити, завдяки:

випискам;

довідкам;

відомостям на видачу заробітної плати;

особовим рахункам і так далі.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, АР Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи,

– вказує ПФУ.

Важливо! Вказані Комісії, створені при кожному головному управлінні ПФУ.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію?

Мінімум кількості стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд. У 2026 році деякі показники були відкориговані, наразі вони такі:

для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, мінімум складає – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Як підтвердити страховий стаж, якщо немає документів?

У випадку, коли в реєстрі застрахованих осіб немає необхідних даних, а місце, де працювала особа, розташоване на ТОТ чи в районах проведення бойових дій, тобто, додаткові документи через це отримати неможливо, стаж може враховуватись по-іншому. Для цього використовують покази 2 свідків.

Ці свідки мають знати заявника за спільною з ним роботою в одному місці. А також у них обов'язково повинні бути документи про діяльність у вказаній установі в період, який вони підтверджують.

Зверніть увагу! Це правило діє і якщо, населений пункт деокуповано, але через бойові дії документація була пошкоджена чи знищена повністю.