Чому зафіксовано менше стажу ніж є насправді?
Якщо інформація про страховий стаж відсутня в електронному реєстрі, це не означає, що ці періоди втрачено, повідомляє ПФУ.
Потрібно розуміти, що періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року підтверджуються трудовою книжкою. Йдеться про документ, який було видано у встановленому порядку.
А стаж після 1 січня 2004 року визначається за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Річ у тім, що саме з цього моменту набрав чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Найчастіше, проблеми виникають, щодо періодів, коли стаж фіксувався у трудовій книжці. Якщо цей документ втрачено, або записи там неточні, періоди роботи можна підтвердити, завдяки:
- випискам;
- довідкам;
- відомостям на видачу заробітної плати;
- особовим рахункам і так далі.
Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, АР Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи,
– вказує ПФУ.
Важливо! Вказані Комісії, створені при кожному головному управлінні ПФУ.
Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію?
Мінімум кількості стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд. У 2026 році деякі показники були відкориговані, наразі вони такі:
- для виходу на заслужений відпочинок у 60 років, мінімум складає – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Як підтвердити страховий стаж, якщо немає документів?
У випадку, коли в реєстрі застрахованих осіб немає необхідних даних, а місце, де працювала особа, розташоване на ТОТ чи в районах проведення бойових дій, тобто, додаткові документи через це отримати неможливо, стаж може враховуватись по-іншому. Для цього використовують покази 2 свідків.
Ці свідки мають знати заявника за спільною з ним роботою в одному місці. А також у них обов'язково повинні бути документи про діяльність у вказаній установі в період, який вони підтверджують.
Зверніть увагу! Це правило діє і якщо, населений пункт деокуповано, але через бойові дії документація була пошкоджена чи знищена повністю.