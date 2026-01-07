Який бізнес українці відкривають у Британії?

Зафіксовано понад 26,6 тисячі записів про компанії в Великій Британії, власниками яких є близько 25,5 тисячі українців, пише 24 Канал з посиланням на YouControl.

Британія стала "привабливою" для бізнесменів завдяки прозорій правовій системі та доступу до глобального капіталу. Наразі 14,6 тисяч компаній з українськими власниками залишаються активними.

Власне, понад 28,5 тисячі записів у британському реєстрі про компанії та про 24,9 тисячі осіб, де директорами є або були громадяни України підкреслює роль українців як управлінців, здатних адаптуватися до західних стандартів менеджменту.

Відомо, що найбільше українських директорів та власників бізнесу зосереджено у технологічному секторі. До переліку 10 бізнес-напрямів, які найчастіше обирають українці, потрапили:

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет – 6,6%;

Розроблення програмного забезпечення для бізнесу та побутових потреб – 5,1%;

Консультування з питань інформатизації – 4,4%;

Консультування з питань керування – 3,0%;

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем – 2,8%;

Неспеціалізована гуртова торгівля – 2,4%;

Надання інших допоміжних комерційних послуг – 2,4%;

Надання інших індивідуальних послуг – 2,3%;

Рекламні агентства – 2,1%;

Будівництво житлових будівель – 1,9%.

Що відомо про український бізнес та ФОПів?