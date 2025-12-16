Как вырос рынок нелегальных сигарет?
В октябре 2025 года доля нелегальной табачной продукции достигла 17,8%, преимущественно из-за резкого увеличения контрафакта с поддельными акцизными марками, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование Kantar.
- При таком уровне нелегальной сигаретной продукции, годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 26,5 миллиардов гривен;
- А объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5,5 миллиардов штук сигарет.
В течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составляла 42%. Из них 37% были произведены "Маршалл Файнест Тобакко" (Юнайтед Тобако) / VK Tobacco FZE, еще 5% – "Украинским табачным производством"
– отмечает Татьяна Свердлик, аналитик Kantar.
Более половины нелегальной продукции (53%), которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине, произведена Винниковской табачной фабрикой, это марки Сompliment (49%) и Lifa (5%).
42% – это торговые марки производителя "Маршалл Файнест Тобакко", самыми распространенными среди которых являются марки Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).
До 70% нелегальной продукции распространяется в шести областях:
- Днепропетровская – 25%;
- Одесская – 12%;
- Львовская – 9%;
- Харьковская – 9%;
- Киев и Киевская обл. – 8%;
- Хмельницкая – 6%.
Распределение объемов нелегальной торговли между каналами продажи не изменилось за 2025 год: 65% нелегальной табачной продукции поступает на рынок через киоски и магазины.
Что известно о теневых схемах украинского бизнеса?
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФОПов по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю.
Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.