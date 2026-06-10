Кто прав в случае, когда на кассе цена выше, чем на ценнике?

В таком случае прав будет покупатель: магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Продавец обязан до момента приобретения товара предоставить покупателю необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции. Именно на основании этой информации принимается решение о покупке.

Если на полке размещен товар с определенным ценником, это считается публичным предложением продажи на указанных условиях. Поэтому покупатель вправе рассчитывать именно на ту цену, которую увидел в торговом зале.

Что делать, когда на кассе называют другую цену?

Распространенным объяснением со стороны работников магазина является то, что цена уже изменилась в электронной системе, но персонал не успел заменить бумажный ценник. Однако для покупателя это не должно влиять.

Если магазин отказывается продавать товар по указанной на ценнике цене, стоит:

Сфотографировать товар и ценник; Обратиться к администратору или руководителю смены; Оставить запись в книге отзывов и предложений; Зафиксировать название и адрес торгового заведения; Подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

Если магазин отказывается продавать товар по цене, указанной на ценнике, или не реагирует на обращение покупателя, потребитель может обратиться с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области.

Обратите внимание! Если цена на кассе оказалась выше, чем на ценнике, магазин не может перекладывать ответственность за собственные ошибки на покупателя. Потребитель имеет право требовать продажи товара по стоимости, указанной в торговом зале, а в случае отказа – обращаться с жалобой в контролирующие органы.

Что еще важно знать?