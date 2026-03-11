Что о скандале говорят в Нацбанке?
Теперь же Нацбанк Украины требует объяснений относительно публикации. Об этом говорится в ответе регулятора на запрос "Экономической правды".
Нацбанк в рамках функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства ситуации, а также уже обратился к Monobank с запросом об объяснении – относительно обстоятельств распространения информации, которая может составлять банковскую тайну.
Там отметили, что смогут дать оценку действиям Гороховского только после получения ответа и проверки всех обстоятельств. К тому времени ситуацию не будут комментировать.
В случае установления во время надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно-правовых актов Нацбанка регулятор может применить предусмотренные законом меры воздействия к банку,
– говорится в ответе.
Речь идет о мерах воздействия, предусмотренных постановлением №346.
Что известно о скандале с Monobank?
По утверждениям работников банка и самого Гороховского, за спиной девушки висел флаг России. В своей публикации бизнесмен саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании "из-за немытой головы".
Однако сама Карина Кольб убеждает, что это был флаг Словении – страны, где она некоторое время жила как беженка. Более того, фото якобы было сделано в квартире ее подруги-словенки.
Мнения пользователей под сообщением в Threads разделились.