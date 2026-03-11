Что о скандале говорят в Нацбанке?

Теперь же Нацбанк Украины требует объяснений относительно публикации. Об этом говорится в ответе регулятора на запрос "Экономической правды".

Нацбанк в рамках функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства ситуации, а также уже обратился к Monobank с запросом об объяснении – относительно обстоятельств распространения информации, которая может составлять банковскую тайну.

Там отметили, что смогут дать оценку действиям Гороховского только после получения ответа и проверки всех обстоятельств. К тому времени ситуацию не будут комментировать.

В случае установления во время надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно-правовых актов Нацбанка регулятор может применить предусмотренные законом меры воздействия к банку,

– говорится в ответе.

Речь идет о мерах воздействия, предусмотренных постановлением №346.

Что известно о скандале с Monobank?