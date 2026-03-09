На случай отреагировал соучредитель банка Олег Гороховский. Он распространил фото пользовательницы, которая проходила видеоверификацию на тел триколора.

Интересно "Все по 100 на АЗС": сеть отреагировала на изменения ценовых табло под трехзначные цифры

Что известно о курьезном случае?

По словам Гороховского, в поддержку банка обратилась одна из клиенток с вопросом о том, почему ее счет заблокировали.

При этом видеоверификацию девушка проходила снимая себя на фоне российского флага. Этот момент оперативно зафиксировали и сейчас фото девушки активно обсуждают в сети. Так, сообщение Олега Гороховского, в котором он потроллил пользовательницу, собрал более 6 тысяч лайков и сотни комментариев.

А причиной блокировки счета в банке, как иронично пошутил соучредитель стала немытая голова владелицы этого же счета.

Обратилась клиентка на видеоверификацию с вопросом чего заблокировали ее счет. Сказали, что из-за того, что голова немытая..,

– написал Гороховский.

Пользователи Threads моментально присоединились к дискуссии и начали шутить в комментариях. В частности писали, что девушка, мол, "не прошла тест на айсикью", а кто-то предложил и свой вариант трактовки случая. "Голова промыта", – писали в сети.

В сети шутят о пользовательнице с российским флагом на фоне: смотрите скриншоты

Некоторые предостерегали других пользователей перед показом распространенной фотографии с российским флагом детям. Другие пользователи добавляли, что "банковское приложение автоматически распознало подозрительный предмет в кадре и включило режим деоккупации счета".

Какие еще интересные ситуации обсуждали в сети в последнее время?