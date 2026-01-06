Поэтому одна из компаний решила сделать ему подарок. Подробности истории, которая взбудоражила сеть рассказывает 24 Канал со ссылкой на Виталия Глаголу.

Что известно об отце Дарьи?

Девушка рассказала, что ее папа стоит на защите Украины и находится в окопе без связи. Поэтому он еще не знает о достижениях своей дочери.

На случай бурно отреагировали в сети. Не прошла мимо событий на границе и компания stuk.ua, которая решила присоединиться к поддержке Дарьи и ее отца. Так, организация подарила Starlink для отца девушки.



Компания stuk.ua подарила Starlink отцу Дарьи Мельниченко / Скриншот из сети

Кроме того, другие организации и компании присоединились к инициативе и предлагают Дарье и ее отцу скидки и другую поддержку.

С чего все началось?