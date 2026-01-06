Тому одна з компаній вирішила зробити йому подарунок. Подробиці історії, яка розбурхала мережу розповідає 24 Канал із посиланням на Віталія Глаголу.

Що відомо про батька Дарії?

Дівчина розповіла, що її тато стоїть на захисті України й перебуває в окопі без зв'язку. Тому він ще не знає про досягнення своєї доньки.

На випадок бурхливо відреагували в мережі. Не пройшла повз подій на кордоні й компанія stuk.ua, яка вирішила долучитися до підтримки Дарії та її батька. Так, організація подарувала Starlink для батька дівчини.



Компанія stuk.ua подарувала Starlink батьку Дарії Мельниченко / Скриншот з мережі

Окрім того, інші організації та компанії долучилися до ініціативи й пропонують Дарії та її батьку знижки й іншу підтримку.

