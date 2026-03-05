Опубликованное нацполицией видео задержания преступной группы наделало шума в Threads и вызвало появление новых мемов и шуток.

Как щенок стал свидетелем задержания?

Сотрудники киберполиции показали кадры спецоперации по разоблачению членов трех кланов, которые систематически обворовывали людей под видом предоставления эзотерических услуг.

Несмотря на резонансное дело и не менее нестандартную деятельность мошенников, наибольшее внимание пользователей сети привлек песик, который появился в отчетном видео правоохранителей всего на несколько секунд.

Четвероногий, шокирован событиями, происходивших в доме хозяев, смог лишь неуверенно лаять. Со своей стороны оператор, который фиксировал задержание на камеру, успел зафиксировать такой выдающийся момент на видео, что и гуляет теперь по сети.

Собака контролировала процесс задержания: смотрите забавное видео

Впрочем, этого было достаточно, чтобы стать звездочкой в интернете. Волну полицейских, которые решили оставить в видео фрагмент с щенком мгновенно подхватили пользователи Threads, в частности выражая свое уважение оператору. Комментаторы предполагали и то, что монтажер этого видео "хотел работать в ютубе, а попал в полицию".



В сети обсуждают собачку-свидетеля задержания мошенников / Скриншот

Некоторые шутили о том, что именно пушистый помог правоохранителям разоблачить своего хозяина. Вспомнили в сети и другие подобные случаи, когда любимцы невольно становились участниками следственных действий, в некоторых случаях их мордочки блюрили.



Пользователи шутят о четвероногих героях задержаний / Скриншот

В то же время некоторые из комментаторов писали, что такие события нанесли пушистику немалый стресс и выглядит он встревоженно и напугано. Волновались они и о том, что будет с малышом после ареста его владельцев.

Что известно о породе пушистого свидетеля?

Судя по опубликованным кадрам, на видео представитель породы чихуахуа. Специалисты из American Kennel Club рассказали, что это маленькие по размеру, но чрезвычайно резвые, умные и темпераментные собачки. В их крошечном теле сочетаются энергия, смелость и яркая индивидуальность. А еще эксперты рассказали интересные и неожиданные факты об этой породе.

Историческое значение у ацтеков

Интересно, что в древней Мексике чихуахуа высоко ценились среди знати ацтеков. Считалось, что эти собаки имеют сакральное значение. Когда умирал представитель аристократии, животное приносили в жертву и хоронили или кремировали вместе с хозяином. Существовало убеждение, что душа собаки сопровождает умершего в потустороннем мире и помогает пройти путь в подземном царстве.

Преданные сторонники породы

Чихуахуа имеют немало поклонников, в частности среди знаменитостей. Например, у Мэрилин Монро был песик по кличке Чу-Чу. Актриса Джейми Ли Кертис не только снималась вместе с чихуахуа в кино, но и держала такую собаку дома.

Вдохновение для бейсбольной команды

Название этой породы стало основой для имени бейсбольного клуба низшей лиги в Техасе – El Paso Chihuahuas, что в переводе означает Чихуахуа из Эль-Пасо. Во время сезона болельщики могут увидеть их игры в "штате Одинокой Звезды".

Характер с изюминкой

Чихуахуа славятся смелостью, преданностью и уверенностью, которая совсем не соответствует их габаритам. Обычно их рост составляет около 12 – 15 сантиметров, а вес – до 3 кг, однако характер у них по-настоящему "большой". Они достаточно разговорчивы и бдительны, всегда оповестят хозяина о появлении незнакомцев, что делает их внимательными маленькими сторожами.

