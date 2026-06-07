Об этом говорится в статье 154 Кодексе Украины.

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Грозит ли владельцам штраф за собаку на пляже?

Согласно статье 154 ответственность наступает за содержание собак в местах, где это запрещено правилами, а также за выгул животных в неотведенных для этого местах.

Отдельно наказывается выгул без поводка или намордника в случаях, предусмотренных законодательством. Штраф за такое нарушение для граждан может составлять от 170 до 340 гривен. Если нарушение совершено повторно в течение года, сумма наказания возрастает.

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В то же время не существует общеукраинского запрета на пребывание собак возле водоемов. Многое зависит от конкретного пляжа и местных правил благоустройства.

В отдельных местах могут быть установлены специальные таблички или определены отдельные зоны для отдыха с животными. Патрульная полиция напоминает, что выгул собак должен происходить только в специально отведенных местах или там, где животное не создает опасности и дискомфорта для других людей.

Эксперты советуют перед поездкой на пляж ознакомиться с местными правилами, а также всегда держать собаку на поводке и убирать за ней. Это поможет избежать конфликтов с отдыхающими и возможных штрафов.

Можно ли купать собаку в водоеме?

Лето – сезон отдыха не только для людей, но и для домашних любимцев. Многие владельцы берут собак на пляжи и водоемы, однако ветеринары отмечают: купание в природных водоемах должно быть безопасным и контролируемым.

Врач Бет Тернер отмечает, что большинство собак могут плавать в море, реках и озерах, если водоем чистый, а животное находится под наблюдением хозяина. В то же время не все собаки являются прирожденными пловцами, поэтому даже в воде любимец может быстро устать или начать паниковать.

Особую опасность представляют водоемы со стоячей водой, где могут размножаться токсичные сине-зеленые водоросли. Даже небольшое количество зараженной воды способно вызвать у собаки рвоту, судороги и серьезное отравление. Также в реках и озерах могут содержаться паразиты и бактерии, в частности лямблии и лептоспиры, которые способны вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, а в отдельных случаях – поражения печени и почек.

Осторожными следует быть и во время отдыха на море. Если собака выпьет много соленой воды, это может привести к обезвоживанию, расстройств пищеварения и даже серьезных нарушений работы организма.

Ветеринары советуют всегда брать с собой запас чистой питьевой воды, чтобы животное не пыталось утолять жажду из водоема. Также желательно избегать купания после сильных дождей, когда в воду попадает больше загрязнений.

После плавания эксперты рекомендуют ополоснуть собаку чистой водой и проверить шерсть и кожу на наличие раздражений.

За что еще могут штрафовать владельцев животных?

В Украине владельцев домашних животных могут оштрафовать за нарушение правил содержания собак и кошек, а также за жестокое обращение с ними. Закон предусматривает ответственность за выгул собак без поводка или намордника, если речь идет об опасных породах.

Отдельно наказывают владельцев, которые не убирают экскременты за своими любимцами в общественных местах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, а в случае повторного случая в течение года – до 510 гривен.

Серьезное наказание грозит за жестокое обращение с животными или оставление их в опасных условиях. В таких случаях штраф может достигать от 3 400 до 8 500 гривен, а также возможен административный арест до 15 суток.