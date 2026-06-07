Про це йдеться у статті 154 Кодексі України.

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Чи загрожує власникам штраф за собаку на пляжі?

Згідно зі статтею 154 відповідальність настає за утримання собак у місцях, де це заборонено правилами, а також за вигул тварин у невідведених для цього місцях.

Окремо карається вигул без повідця або намордника у випадках, передбачених законодавством. Штраф за таке порушення для громадян може становити від 170 до 340 гривень. Якщо порушення вчинене повторно протягом року, сума покарання зростає.

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Водночас не існує загальноукраїнської заборони на перебування собак біля водойм. Багато залежить від конкретного пляжу та місцевих правил благоустрою.

В окремих місцях можуть бути встановлені спеціальні таблички або визначені окремі зони для відпочинку з тваринами. Патрульна поліція нагадує, що вигул собак має відбуватися лише у спеціально відведених місцях або там, де тварина не створює небезпеки та дискомфорту для інших людей.

Експерти радять перед поїздкою на пляж ознайомитися з місцевими правилами, а також завжди тримати собаку на повідці та прибирати за нею. Це допоможе уникнути конфліктів із відпочивальниками та можливих штрафів.

Чи можна купати собаку у водоймі?

Літо – сезон відпочинку не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Багато власників беруть собак на пляжі та водойми, однак ветеринари наголошують: купання у природних водоймах має бути безпечним і контрольованим.

Лікар Бет Тернер зазначає, що більшість собак можуть плавати у морі, річках та озерах, якщо водойма чиста, а тварина перебуває під наглядом господаря. Водночас не всі собаки є природженими плавцями, тому навіть у воді улюбленець може швидко втомитися або почати панікувати.

Особливу небезпеку становлять водойми зі стоячою водою, де можуть розмножуватися токсичні синьо-зелені водорості. Навіть невелика кількість зараженої води здатна викликати у собаки блювання, судоми та серйозне отруєння. Також у річках та озерах можуть міститися паразити й бактерії, зокрема лямблії та лептоспіри, які здатні спричинити захворювання шлунково-кишкового тракту, а в окремих випадках – ураження печінки та нирок.

Обережними слід бути й під час відпочинку на морі. Якщо собака вип'є багато солоної води, це може призвести до зневоднення, розладів травлення та навіть серйозних порушень роботи організму.

Ветеринари радять завжди брати із собою запас чистої питної води, щоб тварина не намагалася втамовувати спрагу з водойми. Також бажано уникати купання після сильних дощів, коли у воду потрапляє більше забруднень.

Після плавання експерти рекомендують обполоснути собаку чистою водою та перевірити шерсть і шкіру на наявність подразнень.

За що ще можуть штрафувати власників тварин?

В Україні власників домашніх тварин можуть оштрафувати за порушення правил утримання собак і котів, а також за жорстоке поводження з ними. Закон передбачає відповідальність за вигул собак без повідка чи намордника, якщо йдеться про небезпечні породи.

Окремо карають власників, які не прибирають екскременти за своїми улюбленцями у громадських місцях. За такі порушення передбачений штраф від 170 до 340 гривень, а у разі повторного випадку протягом року – до 510 гривень.

Серйозніше покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами або залишення їх у небезпечних умовах. У таких випадках штраф може сягати від 3 400 до 8 500 гривень, а також можливий адміністративний арешт до 15 діб.