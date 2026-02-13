В то же время такие собаки быстро учатся, часто становятся служебными или рабочими животными и получают удовольствие от выполнения задач, стимулирующих их мозг. Эксперты The Spruce Pets рассказали подробнее, какие из пород четвероногих отличаются невероятным интеллектом.
Кто из собачек может претендовать на научное звание из-за своего острого ума?
1. Бордер-колли
Эту породу часто называют самой интеллектуальной. Выведены как пастушьи собаки, бордер-колли чрезвычайно активны, выносливы и ориентированы на работу. Они нуждаются в постоянном обучении и занятости – иначе эти собачки могут вредить дома.
Заметим также, что специалисты из Kennel Royal Club уточнили, что название породы происходит от приграничных регионов Англии, Шотландии и Уэльса, где эти собаки изначально доказали свою ценность, перегоняя стада овец по холмам и горам. Благодаря исключительному интеллекту, молниеносной реакции и универсальности бордер-колли достигли значительных успехов во многих собачьих дисциплинах, а также в роли служебных собак, в частности для обнаружения взрывчатки и наркотиков.
Собаки породы бордер-колли признаны самыми умными / Фото Unsplash
2. Австралийская овчарка
Умная, энергичная и дружелюбная порода с пастушьим прошлым. Быстро учится и требует новых вызовов. Без активности может скучать и становиться раздражительной. При этом она идеально подходит для кинологического спорта.
Австралийские овчарки признаны одними из самых сообразительных собак / Фото Unsplash
3. Пудель
Независимо от размера (тот, миниатюрный или стандартный), пудели отмечаются исключительным интеллектом. Сначала они были охотничьими собаками, сейчас легко овладевают сложными трюками и часто работают служебными животными.
Эксперты считают пуделей одними из самых умных собак / Фото Unsplash
4. Австралийский скотч-терьер (австралийская пастушья собака)
Целеустремленный и преданный пес, который крепко привязывается к хозяину. Самый счастливый, когда имеет конкретную работу. К тому же, как отмечают эксперты, собака этой породы довольно легко "считывает" поведение людей.
Австралийский скотч-терьер – одна из самых сообразительных пород собак / Фото Unsplash
5. Немецкая овчарка
Преданная и защитная порода с большим запасом энергии и ума. Нуждается в задачах, дающих ощущение цели. Быстро учится и хорошо выполняет служебные функции.
Немецкие овчарки – одни из самых умных / Фото Unsplash
6. Шетландская овчарка
Специалисты называют собак этой породы очень умными и восприимчивыми, которые легко понимают ожидания хозяина. Также они формируют тесную связь с семьей и прекрасно поддаются дрессировке.
Собаки породы шетландская овчарка отличаются особой сообразительностью / Фото Unsplash
Кстати, собаки могут даже запоминать и изучать человеческие слова.
7. Папильон
Несмотря на небольшие размеры, это активная и довольно сообразительная порода, которая любит внимание и занятия. Может быть немного упрямой, но хорошо учится при условии мотивации.
Папильон в топе самых умных собак / Фото Unsplash
8. Ротвейлер
Прекрасно распознает эмоции и язык тела людей. Ласковый с близкими, сдержанный с незнакомцами. После установления доверия легко поддается обучению и внимательно следит за безопасностью.
Ротвейлеры – очень умные собаки / Фото Unsplash
9. Джек-рассел-терьер
Бесстрашный, очень энергичный и сообразительный пес с независимым характером. Благодаря активности успешный в спорте, хотя из-за упрямства тренировки требуют терпения.
Собаки породы джек-рассел-терьер признаны одними из самых сообразительных / Фото Unsplash
10. Золотистый ретривер
Доброжелательный и ориентированный на человека пес, который сочетает ум и желание угодить. Легко обучается, часто работает как служебная или терапевтическая собака и хорошо приспосабливается к разным семьям.
Золотистые ретриверы – в топе самых умных собак / Фото Unsplash
Интересно! Ретривер по имени Сэмпсон работает в химической лаборатории университета Иллинойса. Он прошел специальные тренировки, а также имеет личный защитный костюм и собственные очки. В материале 24 Канала читайте о том, как собака помогает своей владелице с научными опытами.
На что стоит обратить внимание в воспитании собак?
