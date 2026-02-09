Експерти пояснюють, що таку поведінку можна скоригувати, але головне зрозуміти, чому саме собака подає голос. Про це повідомляє American Kennel Club.

Чому собаки гавкають під час ваших телефонних розмов?

Собаки – розумні істоти. Але коли ви тримаєте телефон біля вуха або дивитеся на екран, ваш собака не знає, що ви спілкуєтеся з іншою людиною. Він знає лише, що ви не спілкуєтеся з ним, і для більшості собак це стає розчаруванням.

Експерти пояснюють: коли господар говорить телефоном, собака може відчувати нестачу уваги, плутатися через зміну поведінки або реагувати на звуки з пристрою. Часто гавкіт є способом привернути увагу або сигнал про збудження, тривогу чи нудьгу.

Також песики можуть реагувати на голос господаря, який звучить інакше під час розмови – емоційніше або голосніше, що для тварини виглядає як спілкування з "невидимим співрозмовником".

За словами кінолога та зоопсихолога Віталія Новіка, проблема може полягати й у тому, що ваша собака не розуміє, що у вас існують особисті кордони.

Собака, яка гавкає на всіх підряд – на гостей, на шуми, на людей, на дітей, на собак – це та собака, з якою кожен день роблять страшенні речі. А саме пса "засосюкують" так, що він "залазить на голову" до власників. Потім собака стає відповідальною в сім’ї за цих власників. І тому вона всіх відганяє і каже: "пішли геть звідси, я тут в сім’ї вирішую", –

каже фахівець

За словами зоопсихолога, у такій ситуації дуже важливо показати, що у вас є правила та кордони, які не можна порушувати.

Чому собаки гавкають на телефон та інші дрібниці: дивіться відео Віталія Новікова

То як відучити собаку гавкати "на все підряд"?

Кінологи радять діяти комплексно: