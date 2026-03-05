Опубліковане нацполіцією відео затримання злочинної групи наробило галасу у Threads та спричинило появу нових мемів і жартів.
Як цуцик став свідком затримання?
Співробітники кіберполіції показали кадри спецоперації з викриття членів трьох кланів, які систематично обкрадали людей під виглядом надання езотеричних послуг.
Попри резонансну справу та не менш нестандартну діяльність шахраїв, найбільшу увагу користувачів мережі привернув песик, який з'явився у звітному відео правоохоронців усього на кілька секунд.
Чотирилапий, шокований подіями, що відбувалися в оселі господарів, спромігся лише невпевнено гавкнути. Зі свого боку оператор, який фіксував затримання на камеру, встиг зафіксувати такий визначний момент на відео, що й гуляє тепер мережею.
Собака контролював процес затримання: дивіться кумедне відео
Втім, цього було достатньо, аби стати зірочкою в інтернеті. Хвилю поліціянтів, які вирішили залишити у відео фрагмент із цуциком миттю підхопили користувачі Threads, зокрема висловлюючи свою повагу оператору. Коментатори припускали й те, що монтажер цього відео "хотів працювати в ютубі, а потрапив у поліцію".
У мережі обговорюють песика-свідка затримання шахраїв / Скриншот
Дехто жартував про те, що саме пухнастий допоміг правоохоронцям викрити свого господаря. Згадали в мережі й інші подібні випадки, коли улюбленці мимоволі ставали учасниками слідчих дій, у деяких випадках їхні мордочки блюрили.
Користувачі жартують про чотирилапих героїв затримань / Скриншот
Водночас деякі з коментаторів писали, що такі події завдали пухнастику чималого стресу й виглядає він стривожено та налякано. Хвилювалися вони й про те, що буде з малюком після арешту його власників.
Що відомо про породу пухнастого свідка?
Судячи з опублікованих кадрів, на відео представник породи чихуахуа. Фахівці з American Kennel Club розповіли, що це маленькі за розміром, але надзвичайно жваві, розумні й темпераментні песики. У їхньому крихітному тілі поєднуються енергія, сміливість і яскрава індивідуальність. А ще експерти розповіли цікаві й несподівані факти про цю породу.
- Історичне значення в ацтеків
Цікаво, що у давній Мексиці чихуахуа високо цінувалися серед знаті ацтеків. Вважалося, що ці собаки мають сакральне значення. Коли помирав представник аристократії, тварину приносили в жертву та ховали або кремували разом із господарем. Існувало переконання, що душа собаки супроводжує померлого у потойбічному світі й допомагає пройти шлях у підземному царстві.
- Віддані прихильники породи
Чихуахуа мають чимало шанувальників, зокрема серед знаменитостей. Наприклад, у Мерилін Монро був песик на кличку Чу-Чу. Акторка Джеймі Лі Кертіс не лише знімалася разом із чихуахуа в кіно, а й тримала такого собаку вдома.
- Натхнення для бейсбольної команди
Назва цієї породи стала основою для імені бейсбольного клубу нижчої ліги в Техасі – El Paso Chihuahuas, що в перекладі означає Чихуахуа з Ель-Пасо. Під час сезону вболівальники можуть побачити їхні ігри в "штаті Самотньої Зірки".
- Характер із родзинкою
Чихуахуа славляться сміливістю, відданістю та впевненістю, яка зовсім не відповідає їхнім габаритам. Зазвичай їхній зріст становить близько 12 – 15 сантиметрів, а вага – до 3 кг, проте характер у них по-справжньому "великий". Вони досить говіркі та пильні, завжди сповістять господаря про появу незнайомців, що робить їх уважними маленькими сторожами.
Яких собак вважають найрозумнішими та найбільш популярними?
Фахівці склали перелік порід із найвищими показниками інтелекту. До числа найкмітливіших традиційно зараховують пуделя, німецьку вівчарку, шетландську вівчарку та ротвейлера. Про інші найбільш інтелектуальні породи собак ви можете почитати в матеріалі 24 Каналу.
А серед лідерів у популярності – золотистий ретривер, такса та кокер-спанієль. Що стосується України, тут особливо часто обирають німецького шпіца, чихуахуа, коргі та йоркширського тер'єра. Водночас стабільний попит мають безпородні собаки й метиси, яких охоче беруть у родини.