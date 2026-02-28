Люди одразу ж стали ділитися враженнями від зустрічі з хвостатим у трамваї. Користувачі Threads закидали песика компліментами й собі захотіли прокататися з ним у транспорті.
Актуально Пухнасті герої з фронту: 3 зворушливі історії улюбленців, врятованих українськими бійцями
Що відомо про собаку у 18-му трамваї столиці?
З 26 лютого у Києві поступово відновлюють роботу електротранспорту. На маршрути вийшли деякі трамваї, зокрема й 18-й.
Днями користувачка Марина Підлісна поширила на своїх сторінках відео з поїздки цим трамваєм. На зафільмованих нею кадрах песик слухняно й поважно сидить поряд з місцем водія. Сам чоловік тим часом із задоволенням гладить собаку.
Нічого милішого ви сьогодні не побачите,
– поділилася емоціями Марина.
Пес-водій 18-го трамвая столиці: дивіться миле відео
Допис про гавчика у Threads стрімко набрав тисячі переглядів, а також море уподобань та коментарів. Дехто з користувачів і собі ділився власним досвідом зустрічі з пухнастим водієм трамвая.
Пес у 18-му трамваї у Києві / Фото користувачки sabinka___l
Інші коментатори жартували, що це, мовляв, "найкрасивіший кондуктор", а його серйозний погляд у декого викликав сумніви, чи достойні вони їхати в цьому транспорті.
Хтось також припускав, що песика, імовірно, немає з ким залишити вдома, тож водій трамвая взяв його з собою на роботу, як маленьку дитину.
Цікаво! В Україні запустили новий YouTube-проєкт "Притулись", який допомагає тваринкам з притулків знайти дім.
Які ще чотирилапі здобули популярність у мережі?
Зимові Олімпійські ігри 2026 минули не без участі песиків. Зокрема собака на ім'я Ерколе Дімай був офіційно акредитований співробітником на одному з об'єктів. Його служба на змаганнях привернула увагу тисяч глядачів.
Серед чотирилапих улюбленців в інтернеті особливо відомий смугастий біло-сірий кіт Шайба. У 2022 році військові ЗСУ знайшли на півдні України двох покинутих півторамісячних кошенят і забрали їх у підрозділ. Один із них, Шайбік, швидко виріс у кремезного кота з відмінним апетитом, ходив із бійцями на позиції та "стеріг" окопи. Його відео стали вірусними, а завдяки популярності кота вдалося зібрати близько 80 тисяч доларів на техніку для фронту.
Детальніше про чотирилапих друзів українських військових можете дізнатися в матеріалі 24 Каналу.
Зі свого боку 8-річний новошотландський ретривер Інді отримав премію за найкращу роль у жанрі жахів за фільм "Хороший хлопчик".