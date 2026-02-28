Люди одразу ж стали ділитися враженнями від зустрічі з хвостатим у трамваї. Користувачі Threads закидали песика компліментами й собі захотіли прокататися з ним у транспорті.

Що відомо про собаку у 18-му трамваї столиці?

З 26 лютого у Києві поступово відновлюють роботу електротранспорту. На маршрути вийшли деякі трамваї, зокрема й 18-й.

Днями користувачка Марина Підлісна поширила на своїх сторінках відео з поїздки цим трамваєм. На зафільмованих нею кадрах песик слухняно й поважно сидить поряд з місцем водія. Сам чоловік тим часом із задоволенням гладить собаку.

Нічого милішого ви сьогодні не побачите,

– поділилася емоціями Марина.

Пес-водій 18-го трамвая столиці: дивіться миле відео

Допис про гавчика у Threads стрімко набрав тисячі переглядів, а також море уподобань та коментарів. Дехто з користувачів і собі ділився власним досвідом зустрічі з пухнастим водієм трамвая.



Пес у 18-му трамваї у Києві / Фото користувачки sabinka___l

Інші коментатори жартували, що це, мовляв, "найкрасивіший кондуктор", а його серйозний погляд у декого викликав сумніви, чи достойні вони їхати в цьому транспорті.

Хтось також припускав, що песика, імовірно, немає з ким залишити вдома, тож водій трамвая взяв його з собою на роботу, як маленьку дитину.

