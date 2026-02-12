Він офіційно пройшов процедуру акредитації. Про це розповіли на офіційній інстаграм-сторінці Олімпійських ігор.

Що відомо про чотирилапого співробітника Олімпіади?

Ерколе Дімай внесений до штату як працівник, що обслуговує спортивну інфраструктуру об'єкта. Тож для песика змагання – це черговий робочий день. І під час нього варто докласти зусиль, аби відбитися від натовпу фанатів, зачарованих його офіційним і таким милим виглядом.

Песик офіційно працює на Олімпійських іграх: дивіться відео

До речі, судячи з відео, на Олімпіаду влаштувався робітник породи німецька вівчарка. Експерти з American Kennel Club зазначають, що є чимало причин, чому німецькі вівчарки вважаються справжньою елітою серед собак. Фахівці наголошують, їхня головна риса – це характер. Вони віддані, сміливі й упевнені в собі, легко навчаються виконувати різні команди та готові ризикувати власним життям, захищаючи тих, кого люблять.

Користувачі в коментарях засипають Ерколе компліментами, закликаючи дати йому смаколика. А одна з користувачок під ніком gertigp запропонувала долучити до роботи й власну улюбленицю.

Моя кішка – досвідчений турист, альпініст, лижник, вона шалено обожнює сніг і водні види спорту й загалом дуже спортивна кішка. Я подумала, що Олімпіада також може надихнути її,

– написала жінка.

Однак не лише сумлінним виконанням робочих обов'язків на Олімпійських іграх можуть похизуватися чотирилапі, а й завзятим уболіванням за власних фаворитів під час змагань. Так, на Олімпіаді-2020 золотистий ретривер Віллоу стала палкою прихильницею верхової їзди – собака настільки захопилася трансляцією, що буквально притиснулася носом до екрана телевізора. Захопливе відео цього моменту можете переглянути в матеріалі 24 Каналу.

