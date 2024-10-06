Дивовижну історію порятунку розповіли в низці американських ЗМІ з посиланням на Офіс шерифа. Після цього 13-річну Гіту назвали "собакою-рятівником".

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Собака покликала на допомогу поліціянта

Заступник шерифа Райт патрулював сільську лісисту місцевість округу Стівенс, коли натрапив на собаку, яка сиділа на дорозі. Зазначається, що жодного помешкання поблизу не було видно.

Поліціянт спробував посадити собаку у свій автомобіль, аби потім знайти власника, однак Гіта була проти. Чоловік вирішив перевірити будинки в радіусі у понад кілометр, проте марно.

Однак правоохоронець "відчував, що щось не так". зрештою він повернувся до собаки, яка лежала на роздільній смузі проїзної частини. Працівник поліції спробував відвести її в більш безпечне місце, але тварина відбігла на доріжку неподалік, що змусило офіцера Райта піти за нею слідом.

Собака привела поліціянта до маленького будиночку. Він почав оглядати територію та побачив літнього чоловіка, який лежав на землі неподалік та кликав на допомогу. З'ясувалося, що 84-річний чоловік, який також мав супутні захворювання, що потребували регулярного прийому ліків, упав і пошкодив ногу. Він пролежав там кілька годин, що могло спричинити серйозні наслідки, якби його не знайшли.

Вірність і героїзм наших пухнастих друзів не перестають нас дивувати. Дякуємо, заступнику Райте, за те, що доклали додаткових зусиль, і дякуємо Гіті за те, що ти хороша дівчинка та справжня героїня!

– наголосили в Офісі шерифа.

Саме завдяки 13-річній Гіті чоловіка вчасно виявив працівник поліції, що врятувало йому життя.