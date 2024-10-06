Як повідомляє CBC News, власник козла, Джеремі Тейлор, дізнався про зникнення свого підопічного через соціальні мережі.

Дивіться також Жінка влізла в чужий дім і приготувала вечерю: що вона сказала копам

Як зник козел

Відомо, що тварина подолала 4 кілометри перш ніж його знайшли.

Він порвав свій нашийник, який носив роками, і приєднатися до бігунів,

– розповів Тейлор в інтерв'ю журналістам.

Участь у марафоні

Учасники змагання зізналися, що в один момент на їхньому маршруті з'явився козел. Тварина спочатку бігла за ними, а потім, випередивши їх, здобула перемогу.

Ми дуже швидко почепили на шию Джошуа медаль. Тепер він став справжньою зіркою. Більшість людей, які пробігли марафон, хотіли сфотографуватися з ним,

– заявив мер міста Даррін Бент.



Козел здобув перемогу / Фото Town of Conception Bay South

Незвичний учасник змагання допоміг привернути увагу громадськості до марафону, тож його запросили стати постійним гостем та наглядачем.

"Ніхто такого не очікував, що Джошуа приєднається до нас і стане свого роду зіркою-талісманом заходу. Найбільший забіг усіх часів", — додав мер.