Як пише Newsweek, господиня будинку викликала поліцію, коли повернулася вночі й помітила, що на кухні горить світло.

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Вона також помітила біля плити незнайому жінку, яка готувала пасту з креветками.

Що жінка сказала поліцейським

Прибулим поліцейським зловмисниця розповіла, що нібито познайомилася з власницею будинку в кав'ярні й отримала від неї ключі від вхідних дверей.

Вона спокійно повідомила офіцерам, що у неї є дозвіл на перебування в будинку від мешканця,

– мовиться у поліцейському звіті.

Однак власниця будинку спростувала цю версію.

Що було далі з порушницею

Пізніше з'ясувалося, що незнайомка проникла в будинок, оглянула чужу пошту та інші речі в кімнатах, щоб придумати правдоподібну історію знайомства. Відчувши себе упевнено, вона вирішила приготувати собі вечерю. Порушницю затримали й доправили до поліцейської дільниці.