В описі до відео можна знайти контакти притулків та деталі про кожну тварину, щоб полегшити процес адопції. Про це розповідає "Детектор медіа".

Що відомо про проєкт?

Українська продакшн-студія AMO Pictures запустила на своєму YouTube-каналі новий соціально-розважальний проєкт "Притулись", спрямований на допомогу тваринам з українських притулків.

У межах проєкту відомі актори та представники кіноіндустрії знімають інтерв’ю, граються з цуценятами та кошенятами й спілкуються з ведучими під час зйомок, а глядачі можуть ближче познайомитися з тваринами.

Кожен випуск виходить із конкретним притулком, контактами якого діляться в описі під відео. Там же публікують інформацію про тварин, що беруть участь у випуску, – їхні фото, характер, потреби та можливість їх взяти додому або підтримати благодійний збір. Ці дані значно спрощують процес адопції та сприяють тому, щоб більше тварин знайшли відповідальних господарів.

Проєкт може не лише подарувати світло й тепло глядачам, а й реально допомогти: знайти дім для тварин та хоча б частково покрити фінансові потреби притулків, що займаються евакуацією й утриманням тварин із прифронтових територій,

– розповіли в AMO Pictures.

Організатори зазначають, що всі зібрані кошти спрямовують безпосередньо на справи притулків – на корм, лікування та догляд за тваринами. Проєкт виходить раз на два тижні та має на меті не лише популяризувати відповідальне ставлення до тварин, але й допомогти конкретним притулкам та їх підопічним.

Співзасновниця Світової асоціації з питань тварин України Оксана Кошак, повідомляла, що кількість безпритульних тварин в Україні сягає мінімум 140 тисяч.

Вона нагадала, що Україна входить до першої десятки країн за кількістю безпритульних тварин.

На початку війни кількість потреб була орієнтовно на 50 тисяч тварин, і це, я нагадаю, тільки ті, хто має опікунів і якими опікуються люди. Ми не знаємо точної кількості тих, про кого не піклується ніхто. На сьогодні ця кількість потреб на 140 тисяч тварин,

– розповіла Кошак.

В Україні віднедавна з'явився і застосунок "Домівка Врятованих Тварин", який дозволяє допомагати підопічним притулку з будь-якої точки світу.