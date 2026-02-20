Волонтери змогли врятувати собак, але їхня історія досі "болить". Про це розповідає "Суспільне Дніпро".

Чому такси опинилися самі під обстрілами та як їх знайшли волонтери?

Дві такси – Аза та Манюша – дивом вижили після того, як опинилися самі серед війни. Їх евакуювали волонтери з прифронтових територій Дніпропетровщини та Запоріжжя, де тварин покинули власники, рятуючись від обстрілів.

Аза – десятирічна такса з-під Покровського. Вона провела тривалий час зачиненою в будинку без їжі та води. Господарі евакуювалися, залишивши її разом з іншими собаками. Коли тварин знайшли, вони були виснажені – одна з собак загинула від голоду.

Такса Аза. Фото "Суспільне Дніпро"

За словами зооволонтерки Яни Русіної, собаки були настільки налякані, що гризли двері й стіни від страху. Вона згадує: це було не виття, а справжній плач. Через тривале голодування у тварин виднілися ребра та хребет, вони боялися людей і не підпускали до себе.

Зараз Аза перебуває під опікою волонтерки. Їй лікують вуха, намагаються відновити вагу та повернути довіру до людей. Спочатку собака агресивно реагувала на інших тварин – страх голоду змушував її боротися за кожен шматок їжі.

Історія Манюші – не менш трагічна. Її власники виїхали, залишивши собаку з цуценям на подвір’ї під морозом. Згодом у будинок влучила ракета, і налякані тварини втекли в поле, де прожили понад тиждень просто неба.

Волонтерам довго не вдавалося їх спіймати, адже собаки були надто перелякані. Увесь цей час вони жили серед холоду без укриття та їжі.

Аза, Манюша та інші тварини притулку. Фото "Суспільне Дніпро"

Цуценят Манюші вже погодилися забрати нові власники до Іспанії, а самій собаці родину поки не знайшли. Через довге перебування на морозі вона захворіла і проходить тривале лікування. Перші дні після порятунку тварина майже не вставала – їла, спала й навіть ходила в туалет лежачи.

Такси шукають нову родину

Аза та Манюша вже немолоді, тому знайти для них нові родини складно. Проте волонтери не втрачають надії, що собаки, які пережили війну, ще зможуть знайти дім і людей, які їх більше ніколи не покинуть.

Волонтерка Яна Русіна та її підопічні. Фото "Суспільне Дніпро"

Експерти зазначають: у прифронтових селах залишаються сотні покинутих тварин, але евакуювати їх надзвичайно небезпечно – дороги прострілюються дронами, а населені пункти регулярно обстрілюють.

Наприклад, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, доброволець Ігор Дикий каже, що тварин часто лишають господарі. Згодом чотирилапі отримують жахливі травми через, те що перебувають на лінії фронту.

Багато безпритульних собак жили з нами в селі Зарічне (Донецької області – ред.). Вони були налякані бойовими діями, деякі зазнали контузій. Один маленький песик мав зламану лапу, яка не зажила належним чином, через що він назавжди залишився кульгавим. Інший був сліпий на одне око, яке втратив під час вибуху,

– розповів Дикий.

Разом із побратимами він прихищав чотирилапих, годував їх і надавав медичну допомогу, якщо це було можливо.

Волонтери досі намагаються рятувати покинутих улюбленців з-під обстрілів. Зокрема, ГО "Порятунок тварин Харків" врятувала 22 000 тварин за три роки війни, евакуюючи собак та котів з прифронтових районів.