Волонтеры смогли спасти собак, но их история до сих пор "болит". Об этом рассказывает "Суспільне Дніпро".

Почему таксы оказались сами под обстрелами и как их нашли волонтеры?

Две таксы – Аза и Манюша – чудом выжили после того, как оказались сами среди войны. Их эвакуировали волонтеры из прифронтовых территорий Днепропетровщины и Запорожья, где животных покинули владельцы, спасаясь от обстрелов.

Аза – десятилетняя такса из-под Покровского. Она провела длительное время закрытой в доме без еды и воды. Хозяева эвакуировались, оставив ее вместе с другими собаками. Когда животных нашли, они были истощены – одна из собак погибла от голода.

Такса Аза. Фото "Суспільне Дніпро"

По словам зооволонтерки Яны Русиной, собаки были настолько напуганы, что грызли двери и стены от страха. Она вспоминает: это был не вой, а настоящий плач. Из-за длительного голодания у животных виднелись ребра и позвоночник, они боялись людей и не подпускали к себе.

Сейчас Аза находится под опекой волонтера, ей лечат уши, пытаются восстановить вес и вернуть доверие к людям. Сначала собака агрессивно реагировала на других животных – страх голода заставлял ее бороться за каждый кусок еды.

История Манюши – не менее трагическая. Ее владельцы уехали, оставив собаку со щенком во дворе под морозом. Впоследствии в дом попала ракета, и напуганные животные убежали в поле, где прожили больше недели под открытым небом.

Волонтерам долго не удавалось их поймать, ведь собаки были слишком испуганы. Все это время они жили среди холода без укрытия и пищи.

Аза, Манюша и другие животные приюта. Фото "Общественное Днепр"

Щенков Манюши уже согласились забрать новые владельцы в Испанию, а самой собаке семью пока не нашли. Из-за долгого пребывания на морозе она заболела и проходит длительное лечение. Первые дни после спасения животное почти не вставало – ела, спала и даже ходила в туалет лежа.

Такси ищут новую семью

Аза и Манюша уже немолодые, поэтому найти для них новые семьи сложно. Однако волонтеры не теряют надежды, что собаки, которые пережили войну, еще смогут найти дом и людей, которые их больше никогда не покинут.

Волонтер Яна Русина и ее подопечные. Фото "Суспільне Дніпро"

Эксперты отмечают: в прифронтовых селах остаются сотни брошенных животных, но эвакуировать их чрезвычайно опасно – дороги простреливаются дронами, а населенные пункты регулярно обстреливают.

Например, зоолог Львовского национального университета имени Ивана Франко, доброволец Игорь Дикий говорит, что животных часто оставляют хозяева. Впоследствии четвероногие получают ужасные травмы из-за, того что находятся на линии фронта.

Много бездомных собак жили с нами в селе Заречное (Донецкой области – ред.). Они были напуганы боевыми действиями, некоторые получили контузии. Один маленький песик имел сломанную лапу, которая не зажила должным образом, из-за чего он навсегда остался хромым. Другой был слепой на один глаз, который потерял во время взрыва,

– рассказал Дикий.

Вместе с собратьями он приютил четвероногих, кормил их и оказывал медицинскую помощь, если это было возможно.

Волонтеры до сих пор пытаются спасать брошенных любимцев из-под обстрелов. В частности, ОО "Спасение животных Харьков" спасла 22 000 животных за три года войны, эвакуируя собак и кошек из прифронтовых районов.