В силу того, как движется фронт, к волонтерам обращается все больше людей, которые хотят спасти из-под обстрелов животных. Одну из таких миссий показали зоозащитники ОО "Спасение животных Харьков". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинского свидетеля".

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Трогательная история спасения животных

Купянск, Новоосиново и Ковшаровка сейчас пустые и обескровленные из-за боевых действий неподалеку. Населенные пункты ежедневно атакуют дроны. Но там все равно живут люди, вокруг которых обязательно собираются брошенные животные.

Жительница Купянска Наталья взяла под свою четыре собаки, три из которых – соседские. Она использовала продукты из гуманитарной помощи, которую привозили в город, и кормила ею животных: варила им овсянку и супы.

Однако сейчас все изменилось, продуктов почти нет, почта не работает. Поэтому на помощь и приходят волонтеры, которые привозят корм. Наталья не хочет выезжать, хотя у нее есть родственники в Харьковской и Одесской области. Но, по словам женщины, обстрелы есть везде, поэтому она выбирает жить в своем доме.



Четвероногие встретили своих спасителей / Фото "Украинского свидетеля"

Следующей, кого посетил спасатель общественной организации Руслан Горбаль, стала Светлана из Новоосинового. Волонтер шутит, что они уже как родственники. Женщина знает всех собак и кошек не только на своей улице, но и во всем селе, она заботится о десятке животных. В частности, о 5-месячной собаке Тайсоне, владелица которого недавно погибла в результате обстрела.

Светлана просит его хорошо пристроить и целует на прощание в макушку. Дальше все по плану: "Здесь кошка, там больная кошка, там дальше беременная овчарка, и 61-й дом. А потом едем в соседнее село". Руслан оставляет в доме Светланы корм, забирает четырех щенков со двора, и все вместе отправляются в Кившаровку,

– рассказывают журналисты.



Волонтер Руслан Горбаль спасает животных на прифронтовых территориях / Фото "Украинского свидетеля"

В одном из дворов Ковшаровки стоит непрерывный лай. Здесь живет более десяти собак. Ими занимаются те жители, которые остались в бетонных зданиях, чтобы присматривать не только за хвостатыми, но и за квартирами знакомых.

Жители Ковшаровки говорят, что гуманитарку уже полгода как не завозят, но еды им хватает. Они покупают в местном магазине куриные лапы и варят собакам супы. Когда есть корм, то добавляют и его.

Волонтеры помогают брошенным собакам / Фото "Украинского свидетеля"

Хотя на дворе и темно, но Руслан Горбаль продолжил свою спасательную операцию. Работать ночью волонтеру приходится из-за работы вражеских FPV-дронов. Вместе со Светланой он собрал собак и кошек в частном секторе, и уже готов возвращаться с бусиком, полным животных, в Харьков.

Сейчас можем забирать 30, 40, 50 животных, запросов очень много. Сегодня действительно немного. 23 души". Это обусловлено локацией. Когда фронт надвигается, то запросы на спасение увеличиваются,

– поделился спасатель Руслан.

Все животные из эвакуации едут в ветеринарный центр ОО "Спасение животных Харьков". Здесь все привезенные животные сначала попадают в приемную, затем в манипуляционную, где проводится первичный осмотр, обработка ран, берется кровь для анализа. Здесь определяется, куда животное пойдет - или на карантин, если вполне здорова, или она остается на стационарном лечении. В центре есть собственная лаборатория с автоматическими анализаторами крови, которые позволяют за 20 минут получить результат. Также в распоряжении ветеринарных врачей есть рентген и УЗИ-аппарат, оснащена операционная. Как раз здесь и прооперировали котика, которого забрали из Новоосинового. Боялись, что он не доедет, но любящие руки врачей творят чудеса – кот хорошо себя чувствует и активно мурлычет.

Ветеринары спасли жизнь котика / Фото "Украинского свидетеля"

Представительница общественной организации Ярина Винтонюк рассказала, что они спасают не только собак и кошек, но и домашних животных, которых оставили на произвол судьбы, а также диких животных, которые часто приходят за помощью к нашим военным.

Бывают и черепахи, и грызуны, и рыбы. Из "Экопарка Фельдмана" мы также помогали вывозить часть животных. Это были домашние животные, такие как овечки, а также различные экзотические птицы – фламинго, павлины,

– поделилась волонтерка.

ОО "Спасение животных Харьков" начала работать еще в 2016 году, спасали животных в чрезвычайных ситуациях. Но с 2022 года начали эвакуировать животных из зоны боевых действий на Донбассе, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях. За последние три года они вывезли из горячих точек более 22 000 животных – это примерно 7 000 в год. После открытия центра оказания медицинской помощи в 2023 году, волонтеры также открыли реабилитационный центр для кошек "Маленький принц". В прошлом году начали строительство приюта. Сейчас организация занимается более чем 2 000 животных.

Наша организация сразу чувствует, когда движется фронт. Начинаются звонки от людей. Животные там постоянно в стрессе, чем ближе они к линии фронта, тем тяжелее они болеют и тем труднее их лечить. Это титанический труд,

– говорит Ярина Винтонюк.

Бывает, что животное спасти трудно и ветеринары уверяют, что ее надо усыпить. Но в центре пытаются бороться за каждую жизнь. Так была спасена собака с двумя ампутированными лапами и без части мордочки. Она прожила свои три счастливых года в любящей семье из Германии. К слову, представительница организации рассказала, что часто немцы берут животных стареньких и с различными недостатками, чтобы подарить им, так сказать, счастливую старость. Так после обстрела приюта в 2022 году, когда погибло 7 животных, за границу было вывезено более 200 собак и 80 кошек.

Волонтер Ярина также поделилась, что есть люди, которые до последнего остаются ради животных". К сожалению, они рискуют своей жизнью и погибают. Как, например, Татьяна с Часового Яра, через руки которой проходили животные из Бахмута. Не мало собак и кошек спасают и передают военные.

Организацию поддерживают доноры, донатеры и различные организации. Но этого не достаточно, поэтому очень нужна помощь, в первую очередь на рабочие материалы. Поэтому просим поддержать волонтеров, которые рискуют ради спасения невинных четвероногих.