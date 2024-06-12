Об этом 24 Каналу рассказала менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков" Ярина Винтонюк, отметив, что волонтеры не останавливают свою работу. Она добавила, что в смертельной опасности остается очень много животных, которым нужна помощь.

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В каком состоянии животные

Абсолютно все животные в зоне боевых действий в состоянии стресса. Они находятся под постоянными взрывами, а также – остаются без дома и хозяев.

Это все очень негативно влияет на состояние их здоровья. Стресс становится катализатором различных заболеваний. Поэтому всех животных, которых мы спасаем, сразу транспортируем в Харьков – в нашу клинику,

– отметила Винтонюк.

Там их обследуют и бесплатно оказывают необходимую помощь. Она нужна всем.

Ветеринарную клинику поддерживают неравнодушные и партнеры ОО. Также там работает ветеринар-хирург из Финляндии, который проводит сложные операции по восстановлению костей. Многие животные имеют переломы, потери конечностей или травмы позвоночника.

Кто обращается за помощью

80% заявок, поступающих на горячую линию, от людей, которые пытаются найти и спасти своих любимцев. Когда россияне начали наступление на Волчанск, хозяева начали звонить и просить о помощи. Волонтеры всегда распространяют информацию о животных, которых спасли. Все, чтобы владельцы смогли их узнать и забрать.

"Только 20 – 30% людей могут это сделать, поскольку не все имеют новый дом. Многие живут в общежитиях и не имеют возможности забрать животных", – сказала менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков".

Прежде всего животным, которые находятся близко к линии фронта, предоставляют воду и пищу. Однако самое главное – вывезти их из зоны боевых действий. Если ситуация такая как в Волчанске, то прежде всего говорится о спасении.

За 2 года эвакуации из зоны боевых действий – у нас был волк, который вырос с людьми. Это из того, что было такое на самое экзотическое, с кем было непросто справиться. Это и домашние животные, но в большинстве – это коты, собаки,

– рассказала Ярина Винтонюк.

Что нужно для эвакуации животных

Если люди собираются выезжать из зоны боевых действий и думают, как эвакуировать своих питомцев, основное – иметь переноску или, если это собака, – поводок.

Важно, чтобы украинцы анализировали ситуацию на фронте, чтобы обратиться за помощью заблаговременно. Бывает такое, что люди уже собрались и готовы ехать, но из-за плотности обстрелов животные пугаются и убегают.

"Мы научились работать на опережение. Смотрим, какая ситуация на фронте, куда может быть наступление, и нам легче заранее вывезти этих животных в безопасное место, чем под обстрелами, дронами", – добавила менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков".

Обратите внимание! Горячая линия ОО "Спасение животных Харьков" постоянно открыта. К волонтерам можно обратиться по этому номеру: +380954788878.

Волонтеры за последний месяц потеряли в Волчанске 4 машины. Поэтому им можно помочь автомобилями, средствами на топливо и лечение животных. В дальнейшем ОО планирует построить приют для собак в безопасной зоне.

Что происходит на Харьковщине