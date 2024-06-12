Про це 24 Каналу розказала менеджерка з комунікацій ГО "Порятунок тварин Харків" Ярина Вінтонюк, зауваживши, що волонтери не зупиняють свою роботу. Вона додала, що у смертельній небезпеці залишається дуже багато тварин, яким потрібна допомога.

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У якому стані тварини

Абсолютно всі тварини у зоні бойових дій у стані стресу. Вони перебувають під постійними вибухами, а також – залишаються без домівки та господарів.

Це все дуже негативно впливає на стан їхнього здоров'я. Стрес стає каталізатором різних захворювань. Тому всіх тварин, яких ми рятуємо, одразу транспортуємо до Харкова – до нашої клініки,

– наголосила Вінтонюк.

Там їх обстежують та безоплатно надають необхідну допомогу. Вона потрібна усім.

Ветеринарну клініку підтримують небайдужі та партнери ГО. Також там працює ветеринар-хірург з Фінляндії, який проводить складні операції щодо відновлення кісток. Багато тварин мають переломи, втрати кінцівок чи травми хребта.

Хто звертається по допомогу

80% заявок, які надходять на гарячу лінію, від людей, які намагаються знайти та врятувати своїх улюбленців. Коли росіяни почали наступ на Вовчанськ, господарі почали телефонувати та просити про допомогу. Волонтери завжди поширюють інформацію про тварин, яких врятували. Усе, аби власники змогли їх впізнати та забрати.

"Лише 20 – 30% людей можуть це зробити, оскільки не всі мають новий дім. Багато хто живе в гуртожитках та не мають змоги забрати тварин", – сказала менеджерка з комунікацій ГО "Порятунок тварин Харків".

Передусім тваринам, які перебувають близько до лінії фронту, надають воду та їжу. Однак найголовніше – вивезти їх із зони бойових дій. Якщо ситуація така як у Вовчанську, то передусім мовиться про порятунок.

За 2 роки евакуації із зони бойових дій – у нас був вовк, який виріс з людьми. Це з того, що було таке на найекзотичніше, з ким було непросто впоратися. Це і свійські тварини, але в більшості – це коти, собаки,

– розповіла Ярина Вінтонюк.

Що треба для евакуації тварин

Якщо люди збираються виїжджати із зони бойових дій і думають, як евакуювати своїх вихованців, основне – мати переноску або, якщо це собака, – повідець.

Важливо, щоби українці аналізували ситуацію на фронті, аби звернутися по допомогу завчасно. Буває таке, що люди уже зібралися та готові їхати, але через щільність обстрілів тварини лякаються та тікають.

"Ми навчились працювати на випередження. Дивимось, яка ситуація на фронті, куди може бути наступ, і нам легше заздалегідь вивезти цих тварин у безпечне місце, ніж під обстрілами, дронами", – додала менеджерка з комунікацій ГО "Порятунок тварин Харків".

Зверніть увагу! Гаряча лінія ГО "Порятунок тварин Харків" постійно відкрита. До волонтерів можна звернутися за цим номером: +380954788878.

Волонтери за останній місяць втратили у Вовчанську 4 машини. Тому їм можна допомогти автівками, коштами на паливо та лікування тварин. Надалі ГО планує збудувати притулок для собак у безпечній зоні.

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