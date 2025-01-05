Насамперед мовиться про ризики з боку Росії, яка, погодившись на такий процес, може висунути неприйнятні умови. Детальніше про них і як вберегтися від пасток Росії, 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Росія може втрутитися у миротворчу місію

Обговорення можливого відправлення миротворчої місії до України набуває все більше розголосу. Деякі країни, як Німеччина, вже вітають таку ініціативу. Втім, звісно, така перспектива не тішить Росію, яка може висувати абсурдні умови.

Наприклад, Кремль може запропонувати відправити до України війська своїх союзників – Білорусі та Китаю – які нібито також виконуватимуть роль "миротворців".

Це буде паска, яка буде націлена на те, щоб миротворчий контингент узагалі не з'явився. Тому що для більшості країн це буде неприйнятним варіантом,

– зауважив Олег Лісний.

Крім того, Україна наполягає на тому, аби у миротворчій місії також брали участь американські солдати. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, вказуючи, що хоч Дональд Трамп позитивно поставився до ідеї загалом, втім не сказав, чи братимуть у цьому участь і військові США.

"Ми рухаємося у цей бік, але росіяни, звісно, робитимуть такі пастки, щоб перетворити цей, наразі ймовірний, процес у довгу дискусію. А в цей час вони можуть почати перемовини і продовжувати бойові дії. Цей варіант також реальний, бо Росія ніколи не дотримувалась жодного перемир'я", – наголосив політолог.

За словами Лісного, наразі не зрозуміло до кінця, як уникнути таких пасток з боку Кремля. Одним із можливих варіантів – це допомога від партнерів, зокрема США. Мовиться про чітко окреслену формулу, яка забороняє країнам, які є сторонами конфлікту, ставати миротворцями.