Прежде всего говорится о рисках со стороны России, которая, согласившись на такой процесс, может выдвинуть неприемлемые условия. Подробнее о них и как уберечься от ловушек России, 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Россия может вмешаться в миротворческую миссию

Обсуждение возможной отправки миротворческой миссии в Украину приобретает все большую огласку. Некоторые страны, как Германия, уже приветствуют такую инициативу. Впрочем, конечно, такая перспектива не радует Россию, которая может выдвигать абсурдные условия.

Например, Кремль может предложить отправить в Украину войска своих союзников – Беларуси и Китая – которые якобы также будут выполнять роль "миротворцев".

Это будет пояс, который будет нацелен на то, чтобы миротворческий контингент вообще не появился. Потому что для большинства стран это будет неприемлемым вариантом,

– отметил Олег Лесной.

Кроме того, Украина настаивает на том, чтобы в миротворческой миссии также участвовали американские солдаты. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, указывая, что хоть Дональд Трамп положительно отнесся к идее в целом, впрочем, не сказал, будут ли принимать в этом участие и военные США.

"Мы движемся в эту сторону, но россияне, конечно, делать такие ловушки, чтобы превратить этот, пока вероятный, процесс в долгую дискуссию. А в это время они могут начать переговоры и продолжать боевые действия. Этот вариант также реальный, потому что Россия никогда не придерживалась ни одного перемирия", – подчеркнул политолог.

По словам Лесного, пока не понятно до конца, как избежать таких ловушек со стороны Кремля. Одним из возможных вариантов – это помощь от партнеров, в частности США. Говорится о четко очерченной формуле, которая запрещает странам, что являются сторонами конфликта, становиться миротворцами.