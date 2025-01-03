Он считает развертывание Бундесвера в Украине неизбежным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Кизеветтера.

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Какова позиция Кизеветтера

По мнению политика, Германия, как ведущая экономика Европы, должна взять на себя важную роль в обеспечении мира и безопасности на континенте. Он отметил, что развертывание солдат Бундесвера в Украине является неизбежным шагом.

Как самая сильная экономическая страна в Европе, Германия должна быть готова сделать значительный вклад в обеспечение мира и европейской архитектуры безопасности,

– сказал он.

Депутат подчеркнул, что любая миротворческая миссия должна осуществляться в рамках общеевропейской и трансатлантической системы безопасности. Он отметил, что ядерная защита Альянса распространяется и на Украину.

Германия, по его словам, должна зайти в Украину "с прочно оснащенными войсками", а исключить это было бы халатностью.

Напомним, действующий канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с этим решением. А до того в Бундестаге говорил, что не отправит войска в Украину "при нынешней ситуации". Причем после прекращения огня он так же четко уточнил, что не намерен это делать.