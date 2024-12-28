Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, участвует ли он в этих переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью порталу t-online.

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Возможна ли отправка немецких солдат в Украину

По словам Шольца, вопрос Украины постоянно обсуждают как на уровне ЕС, так и в формате "четверки", в которую входят США, Великобритания, Франция и Германия. Но он призывает не спешить с действиями.

Однако важно не делать четвертый шаг раньше, чем первый. Как только мы будем знать, как может выглядеть возможный путь к миру, и какие условия являются приемлемыми для Украины, мы сможем обсудить нужные гарантии безопасности, и как их можно выполнить,

– сказал Шольц.

Ранее в Бундестаге он заявлял, что Германия не будет отправлять солдат в Украину "при нынешней ситуации". Отвечая на вопрос, рассматривается ли такой вариант уже после прекращения огня, Шольц подчеркнул: "Я не буду отправлять ни одного немецкого солдата на эту войну".

Для политика эта дискуссия кажется "очень странной", ведь сейчас главным он считает обеспечение Украины оружием и недопущение ее изоляции.

Сейчас было бы важнее, чтобы каждый подумал, может ли он сделать больше, чтобы продолжать поддерживать Украину, – добавил канцлер.

К слову, на этом же интервью Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин потерпел поражение в Украине, не достигнув своих целей. Украина имеет сильную армию, а НАТО расширилось благодаря вступлению Швеции и Финляндии.

Канцлер не исключил возможности нового разговора с главой Кремля. Шольц отметил, что готов к такому шагу несмотря на критику, ведь считает важным создание предпосылок для справедливого и прочного мира.

Также немецкий канцлер заявил, что Дональд Трамп разделяет его убеждение – война завершится только тогда, когда Украина станет сильной в военном плане.