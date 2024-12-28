Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чи бере він участь у цих переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю порталу t-online.

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Чи можливе відправлення німецьких солдатів в Україну

За словами Шольца, питання України постійно обговорюють як на рівні ЄС, так і в форматі "четвірки", до якої входять США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Але він закликає не поспішати з діями.

Однак важливо не робити четвертий крок раніше, ніж перший. Як тільки ми знатимемо, як може виглядати можливий шлях до миру, і які умови є прийнятними для України, ми зможемо обговорити потрібні гарантії безпеки, і як їх можна виконати,

– сказав Шольц.

Раніше у Бундестазі він заявляв, що Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну "за нинішньої ситуації". Відповідаючи на питання, чи розглядається такий варіант уже після припинення вогню, Шольц наголосив: "Я не відправлятиму жодного німецького солдата на цю війну".

Для політика ця дискусія видається "дуже дивною", адже зараз головним він вважає забезпечення України зброєю та недопущення її ізоляції.

Зараз було б важливіше, щоб кожен подумав, чи може він зробити більше, щоб продовжувати підтримувати Україну,

– додав канцлер.

До слова, на цьому ж інтерв'ю Олаф Шольц заявив, що Владімір Путін зазнав поразки в Україні, не досягнувши своїх цілей. Україна має сильну армію, а НАТО розширилося завдяки вступу Швеції та Фінляндії.

Канцлер не виключив можливості нової розмови з очільником Кремля. Шольц наголосив, що готовий до такого кроку попри критику, адже вважає важливим створення передумов для справедливого та тривалого миру.

Також німецький канцлер зазначив, що Дональд Трамп поділяє його переконання – війна завершиться лише тоді, коли Україна стане сильною у військовому плані.