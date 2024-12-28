Повідомляє 24 Канал з посиланням на ексканцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв’ю t-online.

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Як Трамп бачить закінчення війни в Україні

Відповідаючи на запитання, чи боїться канцлер щодо того, що "Трамп відмовиться від України", Олаф Шольц зазначив, що новообраний президент США розуміє: завершити війну можливо лише за умови, що Україна буде сильною.

Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані,

– сказав він.

Шольц також висловив впевненість, що, попри деякі побоювання, "нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною".

До слова, Шольц також заявив, що готовий до нової розмови з Владіміром Путіним. Він також підкреслив, що українська армія є сильною та мужньо захищає країну від російських військ.