Так вважає чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю порталу t-online.

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Що сказав Шольц про Путіна

На думку німецького канцлера, російський диктатор зазнав поразки в Україні по всіх пунктах. За його словами, Путін хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь Альянс, проте це не вийшло.

Сьогодні НАТО має двох нових членів – Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в ЄС,

– заявив він.

Олаф Шольц наголосив, що Україна має сильну армію, оснащену зокрема за допомогою Німеччини, що дозволяє їй "героїчно захищатися від Путіна". Втім, наразі головною ціллю, як каже канцлер, є створення основи для досягнення справедливого і стійкого миру в Україні.

До слова, Олаф Шольц також заявив, що готовий до нової розмови з Владіміром Путіним, попри критику за попередній телефонний дзвінок. Він зазначив, що загарбницька війна, яку Росія веде проти України, є жорстокою та спричиняє сотні тисяч загиблих і поранених.