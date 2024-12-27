Водночас Шольц зазначив, що не можна мати ілюзії нібито однієї чи двох розмов достатньо для покращення ситуації в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на t-online.

Дивіться також Президент Німеччини розпустив Бундестаг: коли будуть нові вибори

Чи планує Шольц ще одну розмову з Путіним

За даними видання, німецького канцлера критикують за розмову з Путіним та вважають, що таким чином він прагне підвищити репутацію російського диктатора. На запитання, чи поговорив би Шольц з очільником Кремля знову, він відповів, що так.

Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна залишалася не сама і залишалася суверенною державою,

– каже Шольц.

Він зазначив, що загарбницька війна, яку Росія веде проти України, є жорстокою та спричиняє сотні тисяч загиблих і поранених.

Водночас Шольц зауважив, що українська армія є сильною та героїчно обороняється від російських військ. На думку німецького канцлера, тепер важливо створити основу для сталого та справедливого миру.