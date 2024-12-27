Про це пише 24 Канал з посиланням на dpa. Розпуск парламенту не став несподіванкою, адже нещодавно в країні розпалася правляча коаліція.

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Чому в Німеччині розпустили парламент

За словами Штайнмаєра, в Бундестазі має бути надійна більшість і дієздатний уряд. Це закид Олафу Шольцу. Адже 16 грудня парламент підтримав вотум недовіри канцлеру.

Позачергові вибори в Бундестаг пройдуть 23 лютого 2025 року. Дату було узгоджено із парламентськими лідерами соціал-демократів Шольца (СДПН) і консервативних християнських демократів (ХДС).

Штайнмаєр проводив переговори між лідерами парламентських груп і партій, щоб з'ясувати, чи є якийсь інший вихід досягти стабільної більшості, окрім виборів. "Однак це ніколи не здавалося реалістичним варіантом", – наголосили dpa.

В історії повоєнної Німеччини цей вотум недовіри Шольцу – шостий. Після процедури канцлер має попросити президента розпустити парламент, що Шольц і зробив. Закон регламентує термін проведення дострокових виборів – протягом 60 днів.