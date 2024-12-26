Німеччина надає громадянам України статус тимчасового захисту та соціальну підтримку відповідно до параграфа 24. Про процедуру реєстрації українців, відповідно до положень параграфа 24, розповідає 24 Канал.

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Що таке Параграф 24

Параграф 24 в Німеччині надає українцям, які залишили свою країну через війну, легальне право на проживання та роботу. Це положення також надає їм доступ до соціальних виплат і медичної допомоги в Німеччині.

Європейський Союз запровадив механізм тимчасового захисту після подій 24 лютого 2022 року. У Німеччині цей захист Aufenthaltstitel поширюється на українців за певними критеріями:

Прибули безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року. Залишили Україну до 24 лютого, але не могли повернутися через війну.

Тимчасовий захист надається терміном на один рік з можливістю продовження до трьох років.

Крім того, важливо зазначити, що українцям дозволено перебувати в Німеччині без дозволу на проживання максимум 90 днів.

Увага! Статус тимчасового захисту не є однаково доступним у всіх регіонах Німеччини. Перед тим, як планувати поїздку, варто вивчити, які землі Німеччини досі приймають українських біженців. Це важлива умова, адже біженцям потрібно обрати регіон, який пропонує відповідне житло, можливості працевлаштування та доступ до соціальних виплат.

Як оформити статус тимчасового захисту в Німеччині

Щоб подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Німеччині, особи повинні ініціювати спрощену процедуру в найближчому офісі Ausländerbehörde. Цей процес передбачає отримання дозволу на перебування, роботу та захист.

Крок 1. Зберіть усі необхідні документи (паспорт або свідоцтво про народження для дітей, прописку чи адресу вашого тимчасового проживання у Німеччині).

Крок 2. Відвідайте офіс міграційної служби та у порядку живої черги пройдіть процедуру реєстрації за біометричними даними.

Крок 3. Після завершення процедури Вам видадуть дозвіл на проживання у Німеччині.

Скільки часу і грошей треба

Після завершення процесу біометричної реєстрації заявники отримають Fiktionsbescheinigung, внутрішній тимчасовий документ, який підтверджує, що їхня заява на отримання Aufenthaltstitel, або посвідки на проживання, перебуває в процесі розгляду.

Aufenthaltstitel виготовляється у Федеральній друкарні в Берліні, і ця процедура може зайняти кілька тижнів. Після видачі Fiktionsbescheinigung перебування заявника в Німеччині офіційно визнається легальним.

Важливо відзначити, що заява про надання статусу тимчасового захисту в Німеччині безплатна.

Я вже маю тимчасовий захист в Німеччині – що робити

Уряд Німеччини оголосив, що особам, які отримали посвідки на проживання у 2022 та 2023 роках, буде автоматично продовжено тимчасовий захист до 5 березня 2025 року. Це продовження буде надано без необхідності для біженців подавати заяву на продовження свого статусу. Процес не вимагає особистої зустрічі з імміграційною службою.

Всі посвідки на проживання отримані на підставі Параграфа 24, які були дійсними станом на 1 лютого 2024 року було автоматично продовжено.