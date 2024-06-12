Російська армія цієї доби здійснила 1 ракетний удар та 5 авіаударів із застосуванням 8 КАБів. Також ворог обстріляв 623 рази позиції українських військ та вдарив 68 дронами-камікадзе.
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Яка ситуація на фронті
Росіяни атакують Вовчанськ: дивіться на карті
У районі М’ясожарівки триває бойове зіткнення: дивіться на карті
На Лиманському напрямку тривають бої: дивіться на карті
Поблизу Спірного та Роздолівки тривають бої: дивіться на карті
Тривають бойові дії на Покровському напрямку: дивіться на карті
Тривають бої поблизу Красногорівки та Георгіївки: дивіться на карті
Росіяни атакували поблизу Малої Токмачки: дивіться на карті